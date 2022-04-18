Сейчас в Киеве находятся уже 2 миллиона 120 тысяч человек, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о ситуации в Киеве по состоянию на 18 апреля. Он отметил, что в украинской столице сейчас находятся уже 2 миллиона 120 тысяч человек.

Сейчас в Киеве находятся уже 2 миллиона 120 тысяч человек

Их количество увеличивается из-за того, что многие люди, которые уезжали, уже вернулись в город. При этом из-за угрозы ракетных ударов, власти призывают людей не спешить с возвращением домой.

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Сегодня в Киеве находится уже 2 миллиона 120 тысяч человек. Столица понемногу оживает. Впрочем, еще раз подчеркиваю: если у вас есть возможность находиться в более безопасном месте, – подождите с возвращением в столицу,

– заметил Кличко.

Он также напомнил, что в Дарницком районе на днях были взрывы. В Бровары тоже было попадание ракет.

Несмотря на то, что противовоздушные силы работают хорошо, попадания есть.

Городской глава отметил, что город делает все возможное, чтобы люди могли получить необходимые сервисы и услуги. В частности, продлили работу метрополитена, сократили интервалы между поездами метро. Общественный транспорт работает пока в ограниченном режиме, и действует комендантский час.

КГГА не советует возвращаться в Киев

В то же время городские власти предупредили киевлян, что возвращаться в столицу пока не стоит. Ведь она до сих пор остается целью российских оккупантов. К сожалению, все еще есть угроза ракетных ударов. Кроме того, существуют и определенные логистические трудности непосредственно в городе.

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