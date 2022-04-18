Нині в Києві перебувають вже 2 мільйони 120 тисяч людей

Їх кількість збільшується через те, що багато людей, які виїжджали, вже повернулися в місто. При цьому через загрозу ракетних ударів, влада закликає людей не поспішати з поверненням додому.

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Сьогодні в Києві перебуває вже 2 мільйона 120 тисяч людей. Столиця потроху оживає. Втім, ще раз наголошую: якщо у вас є можливість перебувати в більш безпечному місці, – зачекайте з поверненням до столиці,

– зауважив Кличко.

Він також нагадав, що у Дарницькому районі днями були вибухи. В Бровари теж було потрапляння ракет.

Попри те, що протиповітряні сили працюють добре, потрапляння є. І гарантувати безпеку в місті неможливо, бо Київ залишається метою агресора.

Міський голова зазначив, що місто робить усе можливе, аби люди могли отримати необхідні сервіси та послуги. Зокрема, подовжили роботу метрополітену, скоротили інтервали між поїздами метро. Натомість громадський транспорт працює поки в обмеженому режимі, й діє комендантська година.

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Водночас міська влада попередила киян, що повертатися у столицю наразі не варто. Адже вона досі залишається ціллю російських окупантів. На жаль, все ще є загроза ракетних ударів. Крім того, існують й певні логістичні труднощі безпосередньо у місті.

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