Сейчас ленд-лиз на стадии подготовительных процедур, – военный эксперт

Ходят слухи, что США очень затягивают поставки оружия Украине в рамках ленд-лиза, и программа заработает только с нового финансового года, то есть с октября. Однако эта информация не является точной.

Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что в принятом документе, который есть в свободном доступе на сайте Конгресса, четко указано о 2 фискальных годах – 2022-м и 2023-м.

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Лэнд-лиз обязательно заработает

То есть, оружие поступит Украине до октября. Пока нам оказывают помощь в рамках выделенных 40 миллиардов долларов, и частично она идет на финансирование закупки оружия, которое Украина уже получает. Первый пакет составил 700 миллионов долларов, а следующий, как объявлял глава Пентагона Ллойд Остин, будет составлять не менее 1,5 миллиарда долларов.

Программа ленд-лиза, по мнению Мусиенко, сейчас находится на этапе согласования необходимых вопросов – как запускать оборонную промышленность, в каких объемах готовы это сделать, какое финансирование нужно и как быстро это можно реализовать.

Я думаю, что это вопрос некоторое время. Нам бы хотелось, чтобы это было как можно раньше, но ленд-лиз должен заработать обязательно,

– поделился Александр Мусиенко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований не считает, что ленд-лиз будут блокировать или он не будет работать. Мусиенко предполагает, что сейчас все находится в стадии подготовительных процедур. Более того, некоторые события указывают на то, что уже сформированы "ростки" этой программы в поддержку Украины в войне против России.

"Президент Байден посещал в одном из штатов предприятие, производящее ракеты в Javelin. Он призвал нарастить производство, потому что есть большая потребность. И так по каждой программе", - пояснил Мусиенко.

Александр Мусиенко рассказал о ленд-лизе для Украины: смотрите видео

Какое оружие сейчас нуждается в Украине

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк обнародовал конкретный перечень военной техники и оружия, которое необходимо Украине для победы над Россией. Речь идет о тысячах единиц вооружения, а именно:

1000 гаубиц 155-го калибра,

300 реактивных систем залпового огня,

500 танков,

2000 единиц бронетехники,

1000 дронов.

В первую очередь, этот список адресован министрам обороны разных стран, которые примут участие во встрече "Рамштайн-3" 15 июня в Брюсселе. Там будут обсуждаться вопросы оборонной поддержки Украины.