Сейчас не время для колебаний, – Кулеба призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства

Дмитрий Кулеба на фоне российской агрессии призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства. Министр иностранных дел подчеркнул, что сейчас пришло время решений.

Как подчеркнул глава МИД Украины, сейчас недостаточно словами выразить свою поддержку нашему государству.

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Однако при нынешних обстоятельствах нужно действовать. Среди действий, которые предлагает Украина, есть:

дипломатия,

новые поставки военной помощи и всего, что необходимо для укрепления обороны нашей страны;

применение санкций.

Есть все основания для применения, по крайней мере, части санкций, подготовленных для России сейчас. Это наша принципиальная позиция,

– подчеркнул Кулеба.

Он также рассказал, что почти треть стран ЕС официально поддержала европейскую перспективу Украины.

"Коллеги, пора предоставить Украине европейскую перспективу. Четко определить и сказать, что Украина будет членом ЕС. И это нужно делать именно сейчас, ведь это станет четким сигналом для России", – подчеркнул глава украинского МИД.

По его словам, это покажет, что, чтобы не делала Россия, Украина является европейским государством во всех смыслах. К тому же это был бы сигнал для украинского народа.

Украина должна стать членом ЕС и НАТО

Президент Владимир Зеленский 19 февраля принял участие в Мюнхенской конференции безопасности. Во время выступления он заявил, что Украине нужны открытые ответы относительно членства НАТО и ЕС. Он считает, что если члены Североатлантического союза не хотят видеть нас, пусть скажут об этом честно. "Открытая дверь – это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами закрытые вопросы", – добавил он.

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции безопасности: смотрите видео