Сейчас нужен покой и единство, – Трасс об отставке Джонсона
7 июля 2022 , 14:56Читати новину українською
Источник:твиттер Лиз Трасс
Британский премьер 7 июля подал в отставку.
Лиз Трасс подчеркнула, что благодаря Борису Джонсону в Британии произошел Brexit, чрезвычайно важный для британцев.
Важно Джонсон объявил об отставке с кресла премьера и главы Консервативной партии
Она также добавила, что именно правительство Джонсона выступило за вакцинацию в стране и поддержало Украину в противостоянии российской агрессии.
Нам нужен покой и единство сейчас и продолжать управлять, пока не найдется новый лидер,
– подчеркнула Трасс.