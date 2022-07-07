Сейчас нужен покой и единство, – Трасс об отставке Джонсона

Британский премьер 7 июля подал в отставку.

Лиз Трасс подчеркнула, что благодаря Борису Джонсону в Британии произошел Brexit, чрезвычайно важный для британцев.

Важно Джонсон объявил об отставке с кресла премьера и главы Консервативной партии

Она также добавила, что именно правительство Джонсона выступило за вакцинацию в стране и поддержало Украину в противостоянии российской агрессии.

Нам нужен покой и единство сейчас и продолжать управлять, пока не найдется новый лидер,

– подчеркнула Трасс.