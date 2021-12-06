Сейчас Омикрона в Украине нет, но данные о нем будут обновлять ежедневно, – Шмыгаль

6 декабря 2021 , 14:11
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Источник:

Кабинет Министров Украины

Сейчас в Украине не обнаружили коронавирус нового штамма. Денис Шмыгаль рассказал, что дал задание Виктору Ляшко ежедневно обновлять информацию по Омикрону.

Соответствующее заявление премьер сделал во время селекторного совещания 6 декабря. Об этом говорится на сайте Кабмина.

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Шмыгаль поручил Ляшко ежедневно обновлять данные об Омикроне

Как отметили в Минздраве, сегодня (говорится о 6 декабря – 24 канал) штамм Омикрон в Украине не обнаружен. Со своей стороны премьер-министр дал задание министру здравоохранения ежедневно обновлять информацию о новом штамме,
– говорится в сообщении.

По последним данным, сейчас прививки от COVID-19 получили:

  • в 16 регионах страны 40% взрослого населения – по меньшей мере одна прививка против;
  • в 6 регионах – 40% населения имеет полный курс прививки.

"Наш план – это 70% взрослого населения. Нам необходимо ускорить процесс вакцинации и делать все возможное, чтобы уберечь украинцев", – заявил Шмыгаль.

Премьер напомнил, что "вакцинация – единственный способ преодолеть пандемию".

Обратите внимание! Новый штамм коронавируса уже обнаружили в России, Великобритании, США, ЮАР, Нидерландах, Португалии, Чехии и так далее.

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Автор: Діана Квасневська