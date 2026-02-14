Мы хотим гарантии безопасности на 30 – 50 лет, – Зеленский рассказал, что Украине предлагают США

США предложили гарантии безопасности для Украины на 15 лет. Однако, по словам президента Владимира Зеленского, такие договоренности нужны как минимум на 30 лет.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами в Мюнхене, передает 24 Канал.

Смотрите также Безопасность под вопросом: в ISW рассказали, позволит ли Россия гарантии Украине в мирном соглашении

Что сказал Зеленский о гарантиях безопасности?

Украина хотела бы, чтобы гарантии безопасности от партнеров действовали 30 или 50 лет. Однако это будет зависеть от того, на что согласится администрация Дональда Трампа.

Долгосрочные гарантии безопасности со стороны США также необходимы, чтобы обеспечить стабильность и предсказуемость, в том числе и для будущих инвесторов. Украина хочет иметь максимально эффективные гарантии. Однако окончательные параметры, по словам Зеленского, будут зависеть от позиции администрации США и Конгресса.

Украинская сторона провела встречу с сенаторами, чтобы призвать их увеличить время действия гарантий безопасности.

Сейчас Украина пытается оставаться в переговорном контексте, в частности с Европой. Именно от партнеров, которые постоянно поддерживают Украину финансово и гуманитарно, Киев ожидает гарантии безопасности.

Мы будем делать все, чтобы ни одна из сторон переговорного процесса не могла обвинить Украину, что мы тормозим, что мы не поддерживаем окончание войны, что от нас что-то зависит... Мы "взрослые" в этом направлении, и я считаю, что делаем все, чтобы не ошибаться,

– сказал украинский президент.

Что еще сказал Зеленский в Мюнхене?