Сейчас придет мощное подкрепление – выбьем всех рашистов из наших городов, – Гайдай
Источник:телеграм Сергея Гайдая
В Луганской области продолжаются активные бои против российских оккупантов. Вскоре на помощь нашим героям в этом направлении придет помощь.
Российские оккупанты до сих пор контролируют несколько украинских городов в Луганской области. Украинские воины наступают и гонят врага с нашей территории.
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В Луганскую область идет помощь
Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сейчас активные бои продолжаются в Попасной и Рубежном, украинские герои пытаются выбить оккупантов из городов.
Я верю в наши вооруженные силы. Сейчас будет мощное подкрепление, и выбьют всех,
– сказал Гайдай.
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