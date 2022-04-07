Сейчас Россия останавливается на малых целях, но до сих пор хочет захватить всю Украину, – Маляр

Ключевой целью России был и есть на сегодня захват всей территории Украины. Но поскольку блицкриг провалился, РФ начала сосредотачиваться на меньших целях.

Такое мнение высказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга, передает 24 канал.

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По ее словам, РФ собиралась быстро захватить Украину, но путинский блицкриг провалился.

Вместе с тем, Россия не оставляет свои планы продолжить эту войну за всю территорию Украины. На сегодня РФ пытается остановиться на меньших целях, чтобы показать хоть какой-то результат,

– говорит Маляр.

Но заместитель министра обороны подчеркнула, что на самом деле РФ использует любой момент, чтобы перегруппировать войска и продолжить наступление. В частности, на сегодня усиливается разведка РФ.

"Россия меняет свои планы – если в первые дни войны РФ точно знала, куда двигаться и с какой целью, то сегодня они вынуждены корректировать свои планы в краткосрочной перспективе", – говорит она

Анна Маляр заверила, что сейчас цель России в краткосрочной перспективе – это географические границы Донецкой и Луганской областей. "На сегодня в опасности весь Восток Украины, потому что это следующая цель оккупантов", – пояснила она. Также идут тяжелые бои за Мариуполь, потому что это принципиально важная точка для России.

Но в конечном итоге Россия не оставляет планы захватить всю территорию Украины. И о таких планах свидетельствуют немало фактов. Например, Россия укрепляет те войска, которые выводит из Украины, пополняет личный состав и восстанавливает технику, чтобы накопить вдоль государственной границы, очевидно, планируя ее использовать,

– добавила Маляр.

К слову, военный эксперт Виктор Ягун считает, что Россия готовится ко второй фазе наступления на Украину. По его словам, россияне однозначно попытаются взять реванш, особенно перед 9 мая. Однако, главная проблема в наличии живой силы.

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