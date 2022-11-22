Есть надежда, что это не очередная информационная кампания для поддержки уже давно перезревших нарративов в обществе, а действительно плановая работа, которая будет доведена до логического завершения. Об этом 24 каналу сказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.
Достойно внимания У Путина отреагировали на обыски в Киево-Печерской лавре
Тема должна быть закрыта
Как отмечает Ягун, государство-агрессор всегда использовало церковь как форпост России в определенных регионах Украины. Было немало свидетельств о пребывании Гиркина в Киево-Печерской лавре во время Революции достоинства – он был одним из телохранителей группы лиц, привозивших мощи. Мы знали об использовании Святогорской лавры для боевиков в 2014 году. Пока известно множество фактов о коллаборации священников высшего ранга с оккупантами во время активной фазы войны.
Это псевдорелигиозная группировка – нарыв, который нужно вырезать, причем хирургическим путем. Сейчас самый лучший момент, чтобы закрыть эту тему,
– убежден генерал-майор СБУ в запасе.
СБУ будет тщательно проверять полученную информацию. К примеру, обыски в Ровенской области были обусловлены оперативной информацией о наличии действительно поражающей литературы. Соответствующие фотоподтверждения доступны в сети. Кроме того, появились данные о враждебной ДРГ, перешедшей из Беларуси. Ягун уверяет, что специалисты будут активно заниматься этими прецедентами.
"А то, что среди послушников и монахов есть граждане иностранных государств и, в частности, государства-агрессора – этого никто не скрывал и раньше. Поэтому вопрос нужно решать очень четко. Все одинаковы перед законом и все должны его выполнять", – резюмировал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.
Ищут ДРГ и запрещенные предметы: СБУ пришла в Киево-Печерскую лавру: смотрите видео
СБУ посетила Киево-Печерскую лавру
Служба безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской лавры . Этим сотрудники спецслужбы занимаются вместе с Нацполицией и Нацгвардией. Сама операция проходит в рамках противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в нашей стране.
В СБУ подчеркивают, что в ходе полномасштабного вторжения возрастают риски совершения врагом террористических актов, диверсий, захвата заложников. Особенно это касается мест большого скопления людей. Храмы – одно из таких.
Основные задачи контрразведывательной операции:
- не допустить, чтобы лавра не стала ячейкой "русковая мера";
- проверить, не скрываются ли в помещениях церкви ДРГ и иностранные граждане;
- установить, не хранится ли на территории УПЦ оружие и другие запрещенные предметы;
- предотвратить возможные провокации или террористические акты, которые могут угрожать населению.
"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины,
– акцентируют в СБУ.