Є надія, що це не чергова інформаційна кампанія для підтримки наративів у суспільстві, які вже давно перезріли, а справді планова робота, яка буде доведена до логічного завершення. Про це 24 каналу сказав генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.

Варте уваги У Путіна відреагували на обшуки в Києво-Печерській лаврі

Тема має бути закрита

Як наголошує Ягун, держава-агресорка завжди використовувала церкву як форпост Росії у певних регіонах України. Було чимало свідчень про перебування Гіркіна у Києво-Печерській лаврі під час Революції гідності – він був одним з охоронців групи осіб, які привозили мощі. Ми знали про використання Святогірської лаври для бойовиків у 2014 році. Наразі відомо безліч фактів про колаборацію священників вищого рангу з окупантами під час активної фази війни.

Це псевдорелігійне угрупування – нарив, який потрібно вирізати, причому хірургічним шляхом. Зараз найкращий момент, аби закрити цю тему,

– переконаний генерал-майор СБУ в запасі.

СБУ ретельно перевірятиме отриману інформацію. До прикладу, обшуки у Рівненській області були зумовлені оперативною інформацією про наявність літератури, яка справді вражає. Відповідні фотодокази є у мережі у вільному доступі. Крім того, з'явилися дані про ворожу ДРГ, яка перейшла з Білорусі. Ягун запевняє, що фахівці активно займатимуться цими прецедентами.

"А те, що серед послушників та монахів є громадяни іноземних держав та, зокрема, держави-агресора – цього ніхто не приховував і раніше. Тому питання потрібно вирішувати дуже чітко. Усі однакові перед законом і усі мають його виконувати", – резюмував генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.

Шукають ДРГ та заборонені предмети: СБУ прийшла у Києво-Печерську лавру: дивіться відео

СБУ навідалася у Києво-Печерську лавру

Служба безпеки Україн проводять контррозвідувальні заходи на території Києво-Печерської лаври. Цим співробітники спецслужби займаються спільно з Нацполіцією та Нацгвардією. Сама операція відбувається у рамках протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій країні.

У СБУ підкреслюють, що під час повномасштабного вторгнення зростають ризики вчинення ворогом терористичних актів, диверсій, захоплення заручників. Особливо це стосується місць великого скупчення людей. Храми – одне з таких.

Основні завдання контррозвідувальної операції:

не допустити, щоб лавра не стала осередком "рускава міра";

перевірити, чи не переховуються у приміщеннях церкви ДРГ та іноземні громадяни;

встановити, чи не зберігається на території УПЦ зброя й інші заборонені предмети;

запобігти можливим провокаціям або терористичним актам, які можуть загрожувати населенню.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України,

– акцентують в СБУ.