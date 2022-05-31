По его словам, абсолютное большинство населенных пунктов Бахмутского района, в том числе и Бахмут, - вне зоны поражения. Угрозы нет.

Важно Пентагон допускает возможность эскалации боевых действий в Украине

"По состоянию на утро 31 мая единственное место, откуда поступает информация о запахе аммиака, - это село Майское, расположенное в зоне активных боевых действий. Там проживают 35 человек", - сообщил глава Донецкой ОВА.

Кроме того, Павел Кириленко отметил, что спасатели ГСЧС круглосуточно мониторят ситуацию и в случае ее ухудшения 9 автоцистерн и 45 специалистов готовы в любой момент отправиться на ликвидацию последствий аварии.



Первая помощь при отравлении аммиаком / Инфографика 24 канала / Источник МОЗ



Что делать в случае утечки аммиака / Инфографика 24 канала

Какая ситуация на Донбассе: последние новости

Президент России Владимир Путин поставил задачу перед российскими военными выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей . Согласно планам Кремля, первой должна быть захвачена Луганщина.

Вооруженные силы России в ночь на 31 мая нанесли ракетный удар по Славянску. Циническая атака русских захватчиков привела к гибели трех человек. Об обстреле сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Кроме троих погибших, по данным Кириленко, еще шесть человек получили ранения.

Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российская армия пытается точечно собрать превосходящие силы для все большего давления на украинских защитников. Об этом заявил Владимир Зеленский в новом видеообращении, сообщает 24 канал. Сейчас в Донбассе сосредоточен максимум боевой мощи российской армии.

В Авдеевке по состоянию на 30 мая находится менее 3,5 тысячи человек. Город расположен у линии разграничения Донецкой области, поэтому украинцы рискуют, эвакуируясь даже под тотальными обстрелами.

Вооруженные силы России, вероятно, отказались оцепить украинских военных на Донбассе. В то же время военное руководство оккупантов готовит три так называемых "котла". В американском Институте изучения войны заявили, что Россия, похоже, отказалась от намерения оцепить Вооруженные Силы Украины на Востоке.

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