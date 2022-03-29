Сейчас только начальная фаза, – политолог о том, почему в переговорах нет ни измены, ни победы

В Турции прошел новый раунд переговоров между Украиной и Россией. Пока никаких конкретных договоренностей между сторонами нет, ведь идет только начальная фаза.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала. Со стороны Украины есть предложение по международным гарантиям безопасности и определенным компромиссным вариантам, но мы еще не знаем, как на это отреагирует российская сторона.

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По словам Фесенко, в первую очередь нужно дождаться реакции Владимира Путина. Тогда мы будем понимать, как дальше будет двигаться переговорный процесс.

С точки зрения общей рамки переговоров следует понимать, что сейчас только начальная фаза, подчеркиваю – начальная фаза. Владимир Фесенко Политолог

Россия не готова к настоящим договоренностям

Как свидетельствует история, на реальное подписание любых мирных соглашений стороны идут в двух условиях. Первое – одна из сторон побеждает, поэтому другая вынуждена подписать соглашение, прямо или косвенно, о капитуляции.

Мы капитулировать не собираемся, а россияне еще находятся на нашей территории, поэтому этот вариант исключен,

– подчеркнул политолог.

Второе условие – когда обе стороны уже истощены войной и понимают, что ее продолжение будет иметь для них негативные последствия, поэтому идут на реальные переговоры.

"Пока, мне кажется, Россия не готова идти на реальные договоренности. В то же время Украина не собирается капитулировать", – отметил политолог.

По данным Офиса Президента, вечером 29 марта состоится еще один раунд переговоров между Украиной и Россией в Турции.

По словам Фесенко, сейчас россияне уже стали более сговорчивыми, не выдвигают Украине безусловных ультиматумов и готовы обсуждать наши предложения. Все потому, что украинская армия и общество оказывают очень эффективное сопротивление, поэтому россияне понимают, что просто так победить им не удастся.

Фесенко прокомментировал переговоры Украины и России: смотрите видео