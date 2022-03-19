"Сейчас в Украине гибнут дети": в Москве задержали девушку с антивоенным плакатом

Путинский режим продолжает душить любые попытки россиян заявить о своей поддержке Украине. На этот раз на одиночный пикет в Москве вышла девушка, и ее сразу же задержали.

Эта акция состоялась на Манежной площади. О ней сообщили 18 марта.

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Очередной одиночный антивоенный пикет и очередное задержание

На опубликованных в сети кадрах видно, как девушка вышла с антивоенным плакатом. Через мгновение к ней подходят полицейские и ведут в неизвестном направлении.

Как и ранее полицейские задержали активистку и вывели с площади / Фото взято из телеграм-канала NEXTA Live

Добавим, что на плакате ничего незаконного не написано. Девушка лишь отметила ужасы, которые происходят в Украине. В то же время эти ужасы имеют прямое отношение к России.

О чем хотела заявить девушка своим плакатом: прямая речь

За этот плакат я получу штраф в 50 тысяч рублей (почти 13,6 тысячи гривен). Я стою здесь ради вашего будущего и будущего Украины.

Люди, не будьте равнодушными. Прямо сейчас в Украине гибнут дети, а российские матери теряют своих сыновей. Так быть не должно.

Девушка лишь хотела заявить, что в Украине умирают дети, а российские матери теряют своих сыновей / Фото взято из телеграм-канала NEXTA Live

За антивоенные митинги в России можно получить 15 лет тюрьмы.

С 4 марта в России действует уголовная ответственность за распространение неправильной информации о действиях российских Вооруженных сил. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В Кремле уверяют, что в Украине они проводят так называемую «спецоперацию», в результате которой якобы страдает лишь украинская военная инфраструктура и никто не погибает. Поэтому любые другие утверждения приравниваются к ложным.

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