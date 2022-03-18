Как сейчас живет Купянск – один из первых оккупированных городов из-за новой атаки России
Источник:Ґрати
Купянск, что на севере Харьковщины, одним из первых пострадал от рук врага, его оккупировали 28 февраля. Против мэра возбудили уголовное дело за сотрудничество с боевиками.
Почему произошла оккупация
Несмотря на аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, многие местные жители не считали Россию агрессором, а потому не верили в полномасштабное вторжение. Впрочем, 24 февраля российские войска действительно вторглись на территорию Украины.
Внимание В окруженных городах и на линии боевых действий будут раздавать бесплатные продукты
Государственная измена мэра
Украинская армия, чтобы не пропустить врага в Купянск, взорвала мост через железнодорожные пути. Но уже через три дня российские военные все же вошли в город и мэр Мацегора пошел с ними на сотрудничество.
Смело вылезайте из подвалов. О серьезных бомбардировках нас будут информировать. Возвращаемся к жизни, налаживаем быт и становимся сильнее,
– обращался Мацегора к жителям города.
Областная прокуратура открыла против мэра дело о государственной измене часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти, часть 2 статьи 110 УК. Согласно нововведениям в Уголовный кодекс, Мацегору грозит вплоть до пожизненного заключения.
Город вернулся к привычной жизни
Уже в конце февраля Купянск действительно вернулся к привычной жизни: взрослые пошли на работу, дети в школу.
На улицах начали раздавать гуманитарную помощь, которую привезли из России. По телевидению транслируют российские телеканалы.
Россия привезла свою гуманитарную помощь местным / Фото фейсубук "Купянск– это Украина"
Протест против оккупации
1 марта местные жители, которые считают оккупацию незаконной, вышли на мирные протесты, российские военные стреляли в воздух и кидали дымовые шашки.
Оккупанты похитили организатора митинга – депутата горсовета и ветерана войны на Донбассе Николая Маслия. Также оккупанты провели обыски в нескольких местных активистов и заставили удалить публикации из соцсетей, которые выражали протест против захвата власти в городе.
Поэтому в следующий раз, 8 марта, на митинг вышло значительно меньше людей – до 30, преимущественно женщины. Они держали в руках плакаты с надписями "Украинские матери против войны" и "Купянск – это Украина". Российские военные их не трогали.
Впрочем, активист Николай Маслий, которого "скрутили" боевики, не выходит на связь уже три недели.
О месте пребывания Николая Маслия ничего неизвестно / Фото соцсети
Также на тему: Как выглядит сейчас Харьков после обстрелов оккупантов – смотреть видео