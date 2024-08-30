Неизвестное загрязнение Сейма и Десны: когда ликвидируют и какие ограничения действуют для людей

Несколько дней назад в Сейме на Черниговщине обнаружили масштабное загрязнение. Михаил Янчук рассказал, в каком состоянии сейчас находится вода в реке.

Вчера по поручению премьера Шмыгаля состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Были даны соответствующие поручения всем причастным органам власти. В частности, ОВА, ГСЧС, Минсреды и тому подобное. Всем понятно, как действовать для ликвидации угрозы.

Об этом в эфире телемарафона сказал Михаил Янчук, глава Государственного агентства водных ресурсов Украины, передает 24 Канал.

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Продолжаются поиски источника загрязнения

Янчук рассказал, что Госагентство водных ресурсов проводит усиленный ежедневный мониторинг качества воды. Результаты последнего исследования показывают снижение в 3 – 4 раза растворенного кислорода в воде, а также превышение нормативов химического потребления кислорода в два – три раза. Этот показатель говорит о загрязненности воды, но по состоянию на сейчас не дает ответа относительно элементов этого загрязнения.

Также по последним исследованиям зафиксирована положительная динамика на участке реки Сейм в Сумской области.

Сейчас продолжаются поиски причины загрязнения. К ним привлечен ряд научных учреждений.

К счастью, в воде химических и высокотоксичных элементов не фиксируется. Это органические вещества.

По словам Янчука, сказать, когда именно удастся ликвидировать загрязнение, сейчас нельзя. Сначала его надо локализовать.

Отметим, что загрязнение было зафиксировано в Сейме, но оно перемещается и достигло Десны.

Сейчас в пределах Десны не превышаются нормативы качества воды, которые характерны для текущего сезона. Угрозы для населения нет.

В Госагентстве напомнили, что жителям, где протекают Сейм и Десна, запрещают купаться в воде, ловить рыбу и использовать воду для хозяйственных и бытовых нужд.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Напомним, что Государственная экоинспекция сообщила, что с 14 августа Россия, вероятно, сбрасывает отходы неизвестных веществ в реку Сейм, протекающую на Черниговщине.