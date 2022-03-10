Сейм Литвы призвал Евросоюз безотлагательно предоставить Украине статус кандидата

Литовский Сейм призвал безотлагательно предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Соответствующую резолюцию одобрили единогласно 123 депутата.

Украина будет усиливать европейскую семью, – Литва

Литва призывает ЕС начать переговоры о членстве Украины. Ведь это стало бы сигналом поддержки всем украинцам, которые сейчас борются за свою свободу.

К теме Мы ждем конкретного сигнала, – Зеленский о рассмотрении заявки Украины на членство в ЕС

Литовские депутаты отметили, что Украина уже более 10 лет назад начала движение к членству, а последние 5 лет укрепляет связи с ЕС благодаря Соглашению об ассоциации.

Принятие в ЕС страны, народ которой продемонстрировал невероятную свободу и решимость в борьбе за европейские ценности, будет вдохновлять и усиливать европейскую семью,

– говорится в резолюции.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Лайма Андрикиене призвала ЕС сделать правильный выбор, ведь затягивание с переговорами может стать большой ошибкой. Ведь пока в ЕС продолжаются прения, в Украине гибнет мирное население.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Это может вас заинтересовать – аналитик назвал страну, которая будет блокировать членство Украины в ЕС: видео