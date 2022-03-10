Україна посилюватиме європейську родину, – Литва

Литва закликає ЄС розпочати переговори про членство України. Адже це стало б сигналом підтримки для всіх українців, які зараз борються за свою свободу.

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Литовські депутати зазначили, що Україна вже понад 10 років тому почала рух до членства, а останні 5 років зміцнює зв'язки з ЄС завдяки Угоді про асоціацію.

Прийняття до ЄС країни, народ якої продемонстрував неймовірну волю й рішучість у боротьбі за європейські цінності, надихатиме і посилюватиме європейську родину,

– мовиться у резолюції.

Голова парламентського комітету із закордонних справ Лайма Андрікієне закликала ЄС зробити правильний вибір, адже затягування з переговорами може стати великою помилкою. Адже поки в ЄС тривають дебати, в Україні гине мирне населення.

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