Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов. В то же время Болгария наоборот – продлила упрощенный порядок въезда для граждан Украины еще на месяц.

Заметим, что Сейшелы открыли границы для украинцев еще 7 июля. Однако через неделю их политика изменилась. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает 24 канал.

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Кулеба подчеркнул, что одновременно с этим Болгария приняла решение, которым наоборот, продлила на месяц упрощенный порядок въезда для граждан Украины.

Министр отметил, что увеличивается количество граждан, посещающих интерактивную онлайн-карту путешествий по миру для украинцев на время пандемии COVID-19 для ознакомления с условиями и возможностью въезда в другие страны мира.

Тройка стран, которые пользуются наибольшим вниманием наших земляков – это Венгрия, Турция и Россия. После них сразу идет Польша, Германия, Румыния, Хорватия,

– добавил Кулеба.

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21 июля Кулеба заявил, что для украинцев границы открыли 39 стран мира: