Сейшелы закрыли границы для украинцев, а Болгария продлила упрощенный порядок въезда
Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов. В то же время Болгария наоборот – продлила упрощенный порядок въезда для граждан Украины еще на месяц.
Заметим, что Сейшелы открыли границы для украинцев еще 7 июля. Однако через неделю их политика изменилась. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает 24 канал.
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Кулеба подчеркнул, что одновременно с этим Болгария приняла решение, которым наоборот, продлила на месяц упрощенный порядок въезда для граждан Украины.
Министр отметил, что увеличивается количество граждан, посещающих интерактивную онлайн-карту путешествий по миру для украинцев на время пандемии COVID-19 для ознакомления с условиями и возможностью въезда в другие страны мира.
Тройка стран, которые пользуются наибольшим вниманием наших земляков – это Венгрия, Турция и Россия. После них сразу идет Польша, Германия, Румыния, Хорватия,
– добавил Кулеба.
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21 июля Кулеба заявил, что для украинцев границы открыли 39 стран мира:
- Болгария,
- Словения,
- ОАЭ,
- Ирландия,
- Мальдивы,
- Антигуа и Барбуда,
- Эквадор,
- Ямайка,
- Камбоджа,
- Коморские острова,
- Пакистан,
- Пуэрто-Рико и островная страна Сент-Люсия, которая расположена в Карибском море;
- Турция,
- Сербия,
- Албания,
- Северная Македония,
- Черногория,
- Беларусь,
- Великобритания,
- США,
- Мексика,
- Египет,
- Тунис,
- Республика Корея,
- Ирак,
- Иран,
- Афганистан,
- Южный Судан,
- Эфиопия,
- Сомали,
- Кения,
- Замбия,
- Танзания,
- Бурунди,
- Багамские острова,
- Ливан.