Сейшельські острови закрили кордони для українських туристів. Водночас Болгарія навпаки – продовжила спрощений порядок в'їзду для громадян України ще на місяць.

Зауважимо, що Сейшели відкрили кордони для українців ще 7 липня. Однак за тиждень їх політика змінилася. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає 24 канал.

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Кулеба підкреслив, що водночас Болгарія ухвалила рішення, яким навпаки, продовжила на місяць спрощений порядок в'їзду для громадян України.

Міністр зазначив, що збільшується кількість громадян, які відвідують інтерактивну онлайн-мапу подорожей світом для українців на час пандемії COVID-19 для ознайомлення з умовами й можливістю в'їзду в інші країни світу.

Трійка країн, які користуються найбільшою увагою наших земляків – це Угорщина, Туреччина і Росія. Після них одразу йде Польща, Німеччина, Румунія, Хорватія,

– додав Кулеба.

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21 липня Кулеба заявив, що для українців кордони відкрили 39 країн світу: