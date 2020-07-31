Сейшели закрили кордони для українців, а Болгарія продовжила спрощений порядок в'їзду
Сейшельські острови закрили кордони для українських туристів. Водночас Болгарія навпаки – продовжила спрощений порядок в'їзду для громадян України ще на місяць.
Зауважимо, що Сейшели відкрили кордони для українців ще 7 липня. Однак за тиждень їх політика змінилася. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає 24 канал.
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Кулеба підкреслив, що водночас Болгарія ухвалила рішення, яким навпаки, продовжила на місяць спрощений порядок в'їзду для громадян України.
Міністр зазначив, що збільшується кількість громадян, які відвідують інтерактивну онлайн-мапу подорожей світом для українців на час пандемії COVID-19 для ознайомлення з умовами й можливістю в'їзду в інші країни світу.
Трійка країн, які користуються найбільшою увагою наших земляків – це Угорщина, Туреччина і Росія. Після них одразу йде Польща, Німеччина, Румунія, Хорватія,
– додав Кулеба.
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21 липня Кулеба заявив, що для українців кордони відкрили 39 країн світу:
- Болгарія,
- Словенія,
- ОАЕ,
- Ірландія,
- Мальдіви,
- Антигуа і Барбуда,
- Еквадор,
- Ямайка,
- Камбоджа,
- Коморські острови,
- Пакистан,
- Пуерто-Ріко й острівна країна Сент-Люсія, яка розташована у Карибському морі;
- Туреччина,
- Сербія,
- Албанія,
- Північна Македонія,
- Чорногорія,
- Білорусь,
- Велика Британія,
- США,
- Мексика,
- Єгипет,
- Туніс,
- Республіка Корея,
- Ірак,
- Іран,
- Афганістан,
- Південний Судан,
- Ефіопія,
- Сомалі,
- Кенія,
- Замбія,
- Танзанія,
- Бурунді,
- Багамські острови,
- Ліван.