Владимир Бондаренко добровольно ушел с должности секретаря Киевсовета добровольно

Заместитель городского главы Киева – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко 8 апреля сообщил, что уходит в отставку по собственному желанию. Депутаты не поддержали его решение, но Бондаренко все равно хочет прекратить полномочия, потому что "никогда не держался за кресло".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Владимир Бондаренко поблагодарил всех за доверие.

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Что известно об увольнении секретаря Киевсовета

Во время тайного голосования отставку Владимира Бондаренко с должности заместителя городского головы – секретаря городского совета поддержали 34 депутата, 23 – выступили "против", а 38 – "воздержались".

Чтобы уйти с должности Бондаренко недавно написал заявление. А в марте он просил отстранить его от обязанностей проводить заседания, пока продолжается досудебное расследование дела о земельной коррупции.

Заявляю о досрочном прекращении полномочий в должности заместителя городского головы – секретаря Киевсовета в соответствии со своим заявлением. Прошу коллег, которые не поддержали мою отставку, поддержать ее сейчас,

– сказал Владимир Бондаренко.

В результате такое решение поддержал 81 депутат Киевского городского совета. Владимир Бондаренко пробыл в должности более 4 лет с декабря 2020 года. Тогда столичные депутаты поддержали предложение городского головы Виталия Кличко и проголосовали за назначение Бондаренко заместителем мэра и секретарем совета. Все время он вел сессионные заседания.

Отметим! Владимир Бондаренко был представителем политической партии "УДАР Виталия Кличко" и руководил аппаратом Киевской городской государственной администрации. С этой должности его уволили после расследования программы "Схемы" о том, что Бондаренко подделал свой диплом о высшем образовании.

Отныне формировать повестку дня и вести пленарные заседания Киевсовета, президиума и согласительного совета будет городской голова.

Споры в Киевсовете из-за увольнения Бондаренко

После объявления результатов голосования по решению Владимира Бондаренко в сессионном зале произошла перепалка между депутатами. Депутаты от партии "УДАР" кричали "позор" и мешали выступлению председателя фракции "Слуга народа" Андрея Витренко. В речи он критиковал реакцию "УДАРа" на увольнение секретаря и коррупционные сделки в команде Кличко.

Все потому, что теперь бывший секретарь горсовета Бондаренко является одним из фигурантов расследования "пленок Комарницкого" о масштабных коррупционных схемах по хищению столичной земли.

Андрей Витренко сказал, что Владимир Бондаренко еще два месяца назад должен был уйти с должности, ведь "системно вводил в заблуждение депутатов, согласовывал повестку дня с третьими лицами и своими действиями делегитимизировал Киевсовет.

Есть депутаты, которые поддержали увольнение Владимира Бондаренко. Так заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив заявил, что после того, как он ушел с должности, Киевсовет "будет сохранять возможность принимать хозяйственные решения и не будет разбалансирован".

А депутат от фракции "Европейская Солидарность" Динара Габибуллаева отметила, что в городском совете даже просили Бондаренко оставить должность.

Все эти дни в кулуарах у Бондаренко требовали, чтобы он снялся с должности секретаря, поскольку каждый должен нести ответственность за свои действия. Все фамилии, которые были на "пленках Комарницкого", должны нести ответственность,

– рассказала она.

Депутат от "Голоса" Алина Михайлова назвала отставку Бондаренко "фарсом", поскольку Киевсовет сначала провалил голосование, но все же поддержал его желание уйти в отставку.