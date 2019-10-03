Секретарь СНБО должен выполнять три функции, – эксперт о назначении Данилова

Комментируя назначение нового секретаря СНБО Алексея Данилова, дипломат Александр Хара заметил: он должен быть доверенным человеком президента Украины Зеленского.

Дипломат отмечает: секретарь СНБО должен быть профессионалом, который не кочевал с одного телешоу на другое.

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Секретарь СНБО должен выполнять три основные функции. Первая – давать рекомендации президенту в сфере национальной опасности. Это внешнеполитические, экономические и энергетические вопросы. Вторая – подготовка заседаний СНБО. Третья – на секретаря СНБО возлагается контроль за исполнением решений,

– подчеркнул Александр Хара.

Дипломат отмечает: секретарь СНБО должен выполнять эти три функции, а не быть премьер-министром, вторым в государстве после президента. Александр Хара отмечает: назначение Александра Данилюка секретарем СНБО было неправильным. Он пытался заниматься всем и использовать должность как политическую. Данилюк, говорит Хара, одной ногой был в СНБО, где председательствует президент. А другой – в аппарате СНБО, офисе, который обеспечивает подготовку к заседаниям, контроль за выполнением решений. Данилюк, по его убеждению, ничего не сделал на этом посту. Кроме того, что делал заявления не только на тему национальной безопасности.

Почему президент Зеленский назначил нового секретаря СНБО?Александр Данилюк возглавлял СНБО в течении 4 месяцев. 27 сентября Данилюк написал заявление об увольнении. Президент Владимир Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО. СМИ писали, что Данилюк написал заявление об отставке из-за конфликта с главой Офиса Президента Андреем Богданом. Также была информация, что соответствующее заявление было написано из-за того, что президент Зеленский якобы не включил его в состав делегации во время визита в США. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Ло этог оДанилов был заместителем секретаря СНБО.

Что известно об Алексее Данилове: коротко

В 90-х он был мэром Луганска. По его словам, перед тем, как возглавить город, занимался бизнесом. Уходил Данилов с этой должности со скандалом – СБУ открыла дело на его жену, а его самого сняли за якобы финансовые махинации. Хотя впоследствии Данилов убеждал, что на самом деле спецназовцы ничего на него не нашли.

В 2004 году Данилов во время выборов президента возглавлял штаб Виктора Ющенко. После стал главой Луганской ОГА. Также в то время политик прошел в Верховную Раду от "Блока Юлии Тимошенко".

Известно, что в 2007 году Данилов прекратил политическую деятельность. А в 2014-м решил ее восстановить. В июле 2019 года получил должность заместителя секретаря СНБО.