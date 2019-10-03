18:02
3 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грету Тунберг пригласили в Россию. Ссылка Навального
      Вєсті Кремля
      22:12, 2 октября
      Вести.UA: Шуфричу наконец закрыли рот. Томос от Тома Круза
      Вєсті.UA
      20:03, 2 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ

      Секретарь СНБО должен выполнять три функции, – эксперт о назначении Данилова

      79 Читати новину українською
      Президент Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем СНБО
      Президент Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем СНБО / Депо

      Комментируя назначение нового секретаря СНБО Алексея Данилова, дипломат Александр Хара заметил: он должен быть доверенным человеком президента Украины Зеленского.

      Дипломат отмечает: секретарь СНБО должен быть профессионалом, который не кочевал с одного телешоу на другое.

      Читайте также:  Что известно об Александре Данилюке: краткая биография экс-секретаря СНБО

      Секретарь СНБО должен выполнять три основные функции. Первая – давать рекомендации президенту в сфере национальной опасности. Это внешнеполитические, экономические и энергетические вопросы. Вторая подготовка заседаний СНБО. Третья – на секретаря СНБО возлагается контроль за исполнением решений,
      подчеркнул Александр Хара.

      Дипломат отмечает: секретарь СНБО должен выполнять эти три функции, а не быть премьер-министром, вторым в государстве после президента. Александр Хара отмечает: назначение Александра Данилюка секретарем СНБО было неправильным. Он пытался заниматься всем и использовать должность как политическую. Данилюк, говорит Хара, одной ногой был в СНБО, где председательствует президент. А другой – в аппарате СНБО, офисе, который обеспечивает подготовку к заседаниям, контроль за выполнением решений. Данилюк, по его убеждению, ничего не сделал на этом посту. Кроме того, что делал заявления не только на тему национальной безопасности.

      Почему президент Зеленский назначил нового секретаря СНБО?Александр Данилюк возглавлял СНБО в течении 4 месяцев. 27 сентября Данилюк написал заявление об увольнении. Президент Владимир Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО. СМИ писали, что Данилюк написал заявление об отставке из-за конфликта с главой Офиса Президента Андреем Богданом. Также была информация, что соответствующее заявление было написано из-за того, что президент Зеленский якобы не включил его в состав делегации во время визита в США. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Ло этог оДанилов был заместителем секретаря СНБО.

      Что известно об Алексее Данилове: коротко

      В 90-х он был мэром Луганска. По его словам, перед тем, как возглавить город, занимался бизнесом. Уходил Данилов с этой должности со скандалом – СБУ открыла дело на его жену, а его самого сняли за якобы финансовые махинации. Хотя впоследствии Данилов убеждал, что на самом деле спецназовцы ничего на него не нашли.

      В 2004 году Данилов во время выборов президента возглавлял штаб Виктора Ющенко. После стал главой Луганской ОГА. Также в то время политик прошел в Верховную Раду от "Блока Юлии Тимошенко".

      Известно, что в 2007 году Данилов прекратил политическую деятельность. А в 2014-м решил ее восстановить. В июле 2019 года получил должность заместителя секретаря СНБО.

      blog_ava
      Как выглядит модель, с которой в Раде переписывался Кива: фото и первый комментарий
      сегодня
      1073
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины СНБО Владимир Зеленский Александр Данилюк Алексей Данилов
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?
      сегодня , 18:01 Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?
      Антон Голобородько
      О скандальных увольнениях, ремонте дорог и работе в Раде: эксклюзивное интервью с Криклием
      сегодня , 18:00 О скандальных увольнениях, ремонте дорог и работе в Раде: эксклюзивное интервью с Криклием
      Альона Чернецька 3
      Кто такой Алексей Данилов – новый секретарь СНБО
      сегодня , 16:17 Кто такой Алексей Данилов – новый секретарь СНБО
      Катерина Козачинська 689
      Пытки электротоком и 14 лет строгого режима: вопиющая история офицера-политзаключенного из Крыма
      сегодня , 15:00 Пытки электротоком и 14 лет строгого режима: вопиющая история офицера-политзаключенного из Крыма
      Катерина Петренко 144
      Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      сегодня , 12:01 Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      Злой Одессит 1646
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук