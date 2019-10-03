Секретар РНБО має виконувати три функції, – експерт про призначення Данілова

Коментуючи призначення нового секретаря РНБО Олексія Данілова, дипломат Олександр Хара зауважив: він повинен бути довіреною людиною президента України Зеленського.

Дипломат наголошує: секретар РНБО повинен бути професіоналом, який би не кочував з одного телешоу на інше.

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Секретар РНБО повинен виконувати три основні функції. Перша – надавати поради президенту в сфері національної небезпеки. Це зовнішньополітичні, економічні і енергетичні питання. Друга – підготовка засідань РНБО. Третя – на секретаря РНБО покладається контроль за виконанням рішень,

– підкреслив Олександр Хара.

Дипломат наголошує: секретар РНБО повинен виконувати ці три функції, а не бути прем’єр-міністром, другим у державі після президента. Олександр Хара зазначає: призначення Олександра Данилюка секретарем РНБО було неправильним. Він намагався займатися всім і використовувати посаду як політичну. Данилюк, говорить Хара, одною ногою був у РНБО, де головує президент. А іншою – в апараті РНБО, офісі, який забезпечує підготовку до засідань, контроль за виконанням рішень. Данилюк, на його переконання, нічого не зробив на цій посаді. Крім того, що робив заяви не лише на тему національної безпеки.

Чому президент Зеленський призначив нового секретаря РНБО? Олександр Данилюк очолював РНБО упродовж 4 місяців. 27 вересня Данилюк написав заяву про звільнення. Президент Володимир Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО. ЗМІ писали, що Данилюк написав заяву про відставку через конфлікт із головою Офісу Президента Андрієм Богданом. Також була інформація, що відповідну заяву було написано через те, що президент Зеленський нібито не включив його до складу делегації під час візиту до США. 3 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова новим секретарем Ради нацбезпеки та оборони. До цього Данілов був заступником секретаря РНБО.

Що відомо про Олексія Данілова: коротко

У 90-х він був мером Луганська. За його словами, перед тим, як очолити місто, займався бізнесом. Ішов Данілов з цієї посади зі скандалом – СБУ відкрила справу на його дружину, а його самого зняли за нібито фінансові махінації. Хоча згодом Данілов переконував, що насправді спецпризначенці нічого на нього не знайшли.

У 2004 році Данілов під час виборів президента очолював штаб Віктора Ющенка. Після став очільником Луганської ОДА. Також у той час політик пройшов до Верховної Ради від "Блоку Юлії Тимошенко".

Відомо, що у 2007 році Данілов припинив політичну діяльність. А в 2014-му вирішив її поновити. У липні 2019 року отримав посаду заступника секретаря РНБО.