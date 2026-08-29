Представитель ГУР Андрей Черняк сообщил Kyiv Post, что лаборатория может работать с особо опасными патогенами.

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Комплекс на острове Лысый построили еще в 1938 году, официально он предназначался для исследования болезней животных. После распада СССР объект пришел в упадок, однако в 2022 году Россия приступила к его масштабной реконструкции: старые здания снесли, а вместо них построили современные лаборатории с усиленной защитой.

Официальное название объекта – "Центр экспериментальной физиологии", однако фактически он действует в интересах российского Минобороны.

На самом деле еще с самого начала функционирования этого объекта к нему было много "вопросов" со стороны иностранных спецслужб. Еще в 1950-х и 1960-х годах ЦРУ в своих отчетах определяло его как возможный центр разработки биологического оружия,

– заявил Черняк.

Он также обратил внимание на расположение комплекса – на отдельном острове, куда доступ ограничен. В 2023 году Россия закрыла для посещения акваторию вокруг острова.

Официально россияне заявляют, что на объекте исследуют заболевания домашних животных, в частности бруцеллез и туберкулез. В то же время в мае Федеральное медико-биологическое агентство России искало для работы на острове лаборанта, в обязанности которого входила работа с патогенными биологическими агентами I–IV групп.

К самой опасной I группе в российской классификации относятся возбудители особо опасных инфекций. Среди них – чума, Эбола, оспа и сибирская язва.

Так зачем же искать такого специалиста для лаборатории, которая якобы занимается изучением болезней животных?

– отметил Черняк.

В то же время представитель украинской разведки подчеркнул, что объект охраняется на самом высоком уровне. К охране привлечены ФСБ, ФСО, военный гарнизон, зенитные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы.

Черняк заявил, что потенциальная авария на таком объекте может иметь масштабные последствия для региона.

Это будет катастрофа федерального уровня. Если агрессивные химические вещества попадут в воду, это приведет к гибели всей местной экосистемы. Далее загрязнение будет распространяться по рекам. Сотни тысяч людей могут лишиться доступа к питьевой воде,

– сказал представитель ГУР.

В то же время он предположил, что попадание патогенных микроорганизмов в воду может иметь еще более серьезные последствия. Черняк также заявил, что Москва в случае аварии может не предупредить население об опасности.

Кроме того, российские солдаты, охраняющие остров, в частных беседах говорят, что боятся заразиться неизвестной инфекцией. Специалисты не исключают, что вспышка эпидемии ящура крупного рогатого скота в России весной 2026 года могла быть результатом неудачных экспериментов.