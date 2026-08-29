Представник ГУР Андрій Черняк розповів Kyiv Post, що лабораторія може працювати з особливо небезпечними патогенами.

Що Росія приховує у Тверській області?

Комплекс на острові Лисий збудували ще у 1938 році, офіційно він призначався для дослідження хвороб тварин. Після розпаду СРСР об'єкт занепав, однак у 2022 році Росія розпочала його масштабну реконструкцію: старі будівлі знесли, а замість них звели сучасні лабораторії з посиленим захистом.

Офіційна назва об'єкта – "Центр експериментальної фізіології", проте фактично він діє в інтересах російського Міноборони.

Насправді ще від початку функціонування цього об’єкта до нього було багато "питань" з боку іноземних розвідок. Ще у 1950-х та 1960-х роках ЦРУ у своїх звітах визначало його як можливий центр розробки біологічної зброї,

– заявив Черняк.

Він також звернув увагу на розташування комплексу – на окремому острові, куди обмежений доступ. У 2023 році Росія закрила для відвідування акваторію навколо острова.

Офіційно росіяни заявляють, що на об'єкті досліджують захворювання свійських тварин, зокрема бруцельоз і туберкульоз. Водночас у травні Федеральне медико-біологічне агентство Росії шукало для роботи на острові лаборанта, в обов'язки якого входила робота з патогенними біологічними агентами I – IV груп.

До найнебезпечнішої I групи в російській класифікації належать збудники особливо небезпечних інфекцій. Серед них – чума, Ебола, віспа та сибірська виразка.

Тож навіщо шукати такого спеціаліста для лабораторії, яка нібито займається вивченням хвороб тварин?

– зазначив Черняк.

Водночас представник української розвідки наголосив, що об'єкт охороняють на найвищому рівні. До охорони залучені ФСБ, ФСО, військовий гарнізон, зенітні комплекси та засоби радіоелектронної боротьби.

Черняк заявив, що потенційна аварія на такому об'єкті може мати масштабні наслідки для регіону.

Це буде катастрофа федерального рівня. Якщо агресивні хімічні речовини потраплять у воду, це призведе до загибелі всієї місцевої екосистеми. Далі забруднення поширюватиметься річками. Сотні тисяч людей можуть втратити доступ до питної води,

– сказав представник ГУР.

Водночас він припустив, що потрапляння патогенних мікроорганізмів у воду може мати ще серйозніші наслідки. Черняк також заявив, що Москва у разі аварії може не попередити населення про небезпеку.

Крім того, російські солдати, які охороняють острів, у приватних розмовах кажуть, що бояться заразитися невідомою інфекцією. Фахівці не виключають, що спалах епідемії ящуру великої рогатої худоби на Росії навесні 2026 року міг бути результатом невдалих експериментів.