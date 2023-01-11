В бывшем офисе Байдена обнаружили много секретных документов: президент впервые отреагировал
Источник:Bloomberg
В офисе Джо Байдена, которым он пользовался после того, как являлся вице-президентом, нашли секретные документы. Их обнаружили адвокаты президента США.
По данным адвоката, бумаги передали в Национальный архив еще в ноябре 2022 года. Сам президент Соединенных Штатов прокомментировал информацию на пресс-конференции в Мехико с лидерами Мексики и Канады.
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Что известно о секретных документах Байдена
Они (адвокаты – 24 Канал) нашли некоторые документы в ящике в закрытом шкафу. И как только они это сделали, они поняли, что в ящике есть несколько секретных документов. И они сделали то, что должны были сделать. Они немедленно вызвали архив,
– заявил Байден.
Президент США рассказал, что был удивлен, узнав, что в его бывшем аналитическом офисе нашли эти бумаги. Он добавил, что серьезно относится к секретным документам, однако не знает их содержимого.
"Мы полностью сотрудничаем с проверкой, которая, я надеюсь, скоро будет завершена", – сказал американский лидер.
Следует заметить, что бумаги нашли еще 2 ноября 2022 года, то есть за шесть дней до промежуточных выборов. Однако общественность проинформировали о находке только 9 января 2023 года.
Ранее издание Bloomberg писало, что информацию обнародовали только после того, как Минюст назначил специального советника по расследованию действий 45-го президента Дональда Трампа с секретными материалами.
Что известно о найденных в офисе документах
- 9 января стало известно, что в бывшем офисе президента Байдена его адвокаты обнаружили секретные документы. В Белом доме разъясняли, что документы передали в архив еще в ноябре 2022 года.
- Адвокат президента Ричард Заубер заявил, что Белый дом сотрудничает с Национальным архивом и Минюстом по выявленным документам администрации Обамы-Байдена, включая ряд документов с секретными пометками.
- По данным CBS News, говорится о 10 документах наивысшей степени секретности. Однако бумаги не содержат "ядерных секретов". По данным источников, генпрокурор США Меррик Гарланд поручил прокурору США в Чикаго изучить эти документы.
- Кроме того, CNN написало, что там были материалы разведки США по Украине, Ирану и Великобритании. По данным источника, там тоже были информационные материалы. Документы датированы периодом между 2013 и 2016 годами.
- Кроме того, в офисе были и личные документы семьи, в частности – материалы об умершем сыне президента США Бо Байдене.
- Более того, по данным СМИ, генпрокурор уже получил предварительный отчет по выявленным документам и принимает критически важное решение относительно дальнейших действий, в том числе, рассматривая возможность открытия полномасштабного уголовного расследования.