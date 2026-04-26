Это тяжело, – военнослужащая честно рассказала о сексизме в армии

ВСУ все больше развиваются и избавляются от стереотипов. В 2022 году было трудно представить, что появится женское подразделение операторов БпЛА, что среди командиров также будут женщины. Они прошли не только ад войны, но и путь, когда им пришлось доказывать, что имеют право занимать должности в армии наравне с мужчинами.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметила военнослужащая, пресс-офицер полка "Айдар" Анастасия Муцей, добавив, что сама прошла этот период, будучи на должности боевого медика. Кроме совершенствования профессиональных навыков надо было еще и бороться за право этим заниматься, ходить как медик на боевое задание вместе с собратьями-штурмовиками.

Есть ли сексизм в ВСУ?

Военнослужащая, вспоминая свой путь в Вооруженных силах, рассказала, что тогда пришлось скрывать собственную женственность, а превратиться в солдата, который одинаково с мужчинами выполняет задачи. Муцей напомнила, что по предварительным подсчетам, в ВСУ сегодня несут службу ориентировочно 100 тысяч женщин. По ее словам, каждая 5-я – занимает офицерскую должность.

Женщины не просто доказали миру и Украине, что способны выполнять одинаковые с мужчинами задачи, а иногда и руководят и у них это лучше получается. Конечно, нам есть куда расти. У нас еще много работы впереди, потому что сексизм в армии все же остался. Это трудно,

– констатировала пресс-офицер полка "Айдар".

Она подчеркнула, что женщинам нужно его искоренять для того, чтобы женщины в армии могли свободно себя чувствовать. Анастасия Муцей убеждена, что у военнослужащих есть своя уникальная суперсила и ее следует применять на войне.

"Было бы здорово, если бы мы могли это также приносить с собой. Не только показывать свою выдержку и навыки, как солдата, но и внести то, чем наделена только женщина", – озвучила Муцей.

Каждая найдет для себя место в армии

Пресс-офицер полка "Айдар" заметила, что если женщина решила присоединиться к ВСУ, то точно сможет там себя найти, не стоит преуменьшать свою ценность в составе Вооруженных сил. Говорит, что женщины, которых увидела за время своей службы, попадая в армию, расцветали.

"У нас настолько выросла армия, что для каждого там найдется по специальности должность. Я была на форуме ветеранской политики, там была женщина, которая служит с 2018 года на должности боевого медика. Сейчас она к себе на службу пригласила свою дочь, которая пришла к ней в часть делопроизводителем. Они вдвоем суперэффективны и полезны на своем месте", – убеждена Муцей.

Поэтому, по ее словам, на тыловых и боевых должностях есть немалый объем работы и женщины с этим способны справиться.

К сведению! Советник Генштаба ВСУ Оксана Григорьева сообщила, что в украинской армии несут службу более 75 тысяч женщин. Каждый год наблюдается прирост в 7%. В 2022 году в начале полномасштабной войны их была 31 тысяча. Ныне в Вооруженных силах более 11 тысяч женщин-офицеров, на боевых должностях – ориентировочно 20 тысяч.

Предложение друзей и вкусный обед: о счастливых моментах на войне

Подытоживая, Анастасия Муцей подчеркнула, что расценивает свою военную службу, как еще одну отдельную жизнь. Говорит, что армия подарила ей замечательных товарищей.

Помню, как эти мои друзья признавались друг другу в любви. Это были невероятно счастливые мгновения. Или когда возвращаешься с задания, с которого думал, что не вернешься, куришь сигарету и это было удивительное время. Или когда мы с моей посестрой ездили в прифронтовое село и там находили креветки, варили их, это тоже было нереально,

– вспоминает Муцей.

Военнослужащая отметила, что никогда войну не романтизирует, но при этом констатирует, что романтика на ней действительно есть, как и счастливые мгновения, которые пришлось самой не раз пережить.

Военный путь Муцей: первое потрясение и волна хейта от женщин