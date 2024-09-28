Сексуальное насилие в одном из интернатов Львовщины: руководителя отстранили от работы
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о насилии над детьми в учебно-реабилитационном центре на Львовщине. По предварительным данным, полиция открыла дело по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего лица.
Дмитрий Лубинец сообщил, что получил данные о вероятном физическом, психологическом и сексуальном насилии в отношении детей директором учебно-реабилитационного учреждения на Львовщине.
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Что говорят в ОВА о насилии над детьми
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека писал, что он инициировал совещание на высоком уровне, на котором должны были присутствовать представители ОВА, правоохранительных органов и профильных министерств.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что:
- на место выехали правоохранители и специалисты профильного департамента Львовской ОВА;
- на время проведения проверки руководителя заведения отстранили от работы.
Держу ситуацию на личном контроле. Буду информировать о ходе расследования,
– заявил Максим Козицкий.
У полиции Львовской области сообщили, что 27 сентября заявление написала представительница Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам ребенка. Она отметила, что работники одного из учебно-реабилитационных центров во Львовской области совершают насилие в отношении малолетних и несовершеннолетних воспитанников заведения.
По данным правоохранителей, указанный центр посетили следователи, ювенальные полицейские и сотрудники других служб полиции Львовщины.
Следователи территориального подразделения полиции начали уголовное производство по части 3 статьи 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок до 7 лет,
– заявили в полиции.
Там отметили, что:
- нескольких воспитанников центра переселили в другие заведения,
- правоохранители сделали представление об отстранении от исполнения служебных обязанностей руководителя учреждения.
В полиции ответили на слова Дмитрия Лубинца о том, что якобы полиция не реагировала на обращения.
Информация об отсутствии реагирования полицией на заявления и сообщения в течение полугода не соответствует действительности – ведь других обращений о противоправных действиях, совершенные в отношении воспитанников указанного учебно-реабилитационного центра, в 2024 году в полицию Львовщины не поступало,
– заявили правоохранители.
Они также рассказали, что в 2023 году проверяли заведение из-за обращения представителя общественной организации относительно незаконных действий руководства заведения.
Во время проверки тогда создали комиссию с участием представителей департамента образования и науки Львовской ОВА и других представителей, однако описанные в обращении факты не подтвердились.