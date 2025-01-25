Обвинения в домогательствах: преподаватель Карпенко-Карого подал заявление в полицию

Преподаватель Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Андрей Белоус, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к студенткам, впервые прокомментировал ситуацию. Он заявил, что уже подал заявление в полицию.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Общественное". Преподаватель отказал журналистам от дальнейших комментариев, пока идет следствие.

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Билоус отреагировал на обвинения в домогательствах

Андрей Белоус отказался от комментариев, ссылаясь на ход расследования.

Я подал заявление в полицию, она занимается. Я не комментирую, пока идет следствие,

– написал он в ответ журналистам.

Между тем, по данным "Громадського", анонимно о домогательствах со стороны Белоуса уже рассказали несколько бывших студенток. В частности, одна из них вспомнила, что в переписке преподаватель позволял себе флирт и задавал интимные вопросы. Позже, по ее словам, его действия перешли грань.

Он якобы пригласил ее в свой кабинет. Сначала непринужденно общались, но потом, по словам девушки, начал касаться и пытался поцеловать.

Другая студентка вспомнила, как преподаватель предлагал ей посмотреть спектакль из режиссерской ложи, уверяя, что его там не будет. Однако на месте все оказалось иначе.

Я была шокирована, не ожидала увидеть его. Он посадил меня обратно, начал удерживать и делать поступательные движения своим эрегированным членом о мое тело, при этом подавляя,

– призналась девушка.

Она отметила, что после этого прекратила общение с Билоусом, но он начал ее унижать и давить на нее.

Еще одна студентка рассказала, что преподаватель требовал от нее интимные фото и заставлял "доказать" свою любовь к нему.

Подобные ситуации, по ее словам, случались и с другими студентками. Девушки избегали кабинета Билоуса или ходили туда только группами.

Как на скандал отреагировала администрация университета

Напомним, что первой публично о домогательствах со стороны Билоуса заявила 23-летняя София Сапожник. Сначала она свидетельствовала анонимно, но позже решила раскрыть свое имя. По ее словам, преподаватель предлагал ей интимные отношения, спрашивал об эротических фантазиях, присылал интимные фото других девушек и предлагал "повторить".

Администрация университета заявила, что начала служебную проверку и 21 января подала заявление в полицию, чтобы проверить распространенную в медиа информацию. При этом в вузе утверждают, что ранее не получали официальных жалоб на действия Билоуса.

Инициативная группа студентов и выпускников университета продолжает собирать свидетельства о возможных домогательствах со стороны Билоуса. Они планируют подать коллективное заявление в полицию, чтобы привлечь больше внимания к этой ситуации.