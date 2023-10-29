В Секторе Газа начала постепенно восстанавливаться связь. У многих местных жителей появился интернет.

Отметим, что Сектор Газа был без связи с вечера 27 октября. В это время израильские военные усилили наземные атаки.

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В Секторе Газа постепенно восстанавливается связь

Так, в Секторе Газа появился интернет и связь. Их не было полтора дня.

В то же время Илон Маск заявил, что ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не попытался подключиться из Газы. А если терминал подключится, будут приняты чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что он используется исключительно в гуманитарных целях. По его словам, перед включением терминалов будет проведена проверка безопасности совместно с властями США и Израиля.

Нетаньяху официально заявил о начале наземной операции в Секторе Газа

Из-за отсутствия связи 28 октября ни один грузовик с помощью не въехал в Сектор Газа. Кроме того, команды палестинского Красного полумесяца внутри анклава не могли связаться с египетским Красным полумесяцем или персоналом ООН.

В преддверии 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции в Секторе Газа. Он рассказал, что второй этап войны против ХАМАС начался с введения новых наземных сил на территорию, контролируемую боевиками.

Нетаньяху отметил, что целые войны Израиля ясны. Речь идет об уничтожении военного и руководящего потенциала ХАМАС, а также возвращении домой заложников.