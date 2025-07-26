В Винницкой области жители села выгоняли эвакуированную семью с собаками: что говорят в полиции

В Винницкой области жители одного из сел враждебно настроены к внутренне перемещенным женщинам из Покровска из-за того, что люди переехали с 11 собаками и 34 котами. Животные здоровы и стерилизованы, поэтому никакой угрозы для населения не несут.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на волонтера Лалу Тарапакину. Женщины поселились в селе Добрянка.

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Почему возник скандал между жителями села в Винницкой области и переселенками?

Волонтеры вместе с группой "Белый Ангел" эвакуировала из Белицкого, что в Покровском районе, двух бабушек с животными. Из ее рассказа стало известно, что новоиспеченные односельчане выгоняют семью из населенного пункта.

Для женщин нашли жилье, в которое их согласились заселить с 11 собаками и 34 котами. Однако когда переселенцы начали выгружать свое имущество и хотели отдохнуть после суток в дороге, их остановили местные жители. Люди фактически не позволили доставать собак, чтобы напоить их и даже запрещали вселяться.

Основная претензия – "в селе не нужны ваши 11 собак". Бабушки по совету волонтеров вызвали полицию, она стала на сторону односельчан. Староста тоже,

– написала Лала Тарапакина.

Как следствие, полиция также заставила женщин уехать из села, правоохранители якобы выписали семье акт с требованием выселиться в течение 3 дней.

Волонтер добавила, что переселенки теперь не знают, где найти приют, а животные напуганы и уставшие. Бабушкам ищут новое жилье. Они вместе с активистами также будут бороться за юридическое подтверждение незаконных действий полиции.

Как отреагировали в полиции?

Полицейские Ямполя отметили, что на самом деле они не выписывали женщинам акты о выселении. Правоохранители приехали на вызов о ссоре между жителями села и собрали показания обеих сторон. Теперь по данному факту продолжается проверка.

Однако на комментарий полиции волонтеры благотворительного фонда "12 стражей" ответили, что их сообщение – это ложь. Отмечается, что бабушкам действительно выписали и публично зачитали акт о выселении за три дня, а также поддерживали жителей села, а не пострадавших.

Конфликта не было. Заявительница не успела заселиться и хоть как-то содержать собак – ее ждал пикет в виде возмущенных жителей, которые встречали их не с тем, чтобы помочь, а с тем, чтобы запретить здесь селиться,

– написали зоозащитники.

Сейчас переселенки и их защитники ожидают проверку полиции.