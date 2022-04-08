В селе на Изюмщине российские оккупанты пытали и подожгли трех человек

Российские войска совершают в Украине запредельные зверства против мирного населения. На этот раз факт подтверждения их преступных действий обнаружили на Харьковщине, в селе Гусаровка Изюмского района.

Там российские оккупанты сначала пытали, а затем подожгли трех человек. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

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На Изюмщине оккупанты пытали и подожгли 3 человек

По данным следствия, российские военные во время оккупации села Гусаровка пытали и подожгли троих местных жителей. С целью уничтожения следов своих преступлений военные РФ накрыли их тела перед поджогом шинами от автомобиля,

– сообщает Харьковская облпрокуратура.

Сожженные части тел людей нашли 7 апреля в подвале одного из домов после того, как украинские военные деоккупировали село.

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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