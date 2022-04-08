Там російські окупанти спершу катували, а потім підпалили трьох людей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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На Ізюмщині окупанти катували й підпалили 3 людей

За даними слідства, російські військові під час окупації села Гусарівка катували та підпалили трьох місцевих. З метою знищення слідів своїх злочинів військові РФ накрили їх тіла перед підпалом шинами від автомобіля,

– повідомляє Харківська облпрокуратура.

Спалені частини тіл людей знайшли 7 квітня в підвалі одного з будинків, після того, як українські військові деокупували село.

Наразі Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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