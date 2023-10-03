Инцидент произошел вечером 2 октября в селе Тисобикень Береговского района. Девочка вместе с родителями находилась дома.
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Что сказали в ГСЧС
По данным ГСЧС Закарпатья, женщина готовила еду на кухне. Рядом с ней у печки находилась ее маленькая дочь. В какой-то момент искра попала на ее одежду. В результате наряд загорелся.
Родители быстро потушили пламя, однако девочка получила ожоги. После этого взрослые вызвали скорую помощь. 8-летнюю школьницу госпитализировали. В настоящее время она находится в реанимационном отделении Виноградовской больницы.
Сотрудники ГСЧС призвали родителей быть осмотрительными и оберегать детей от опасностей.
Не разрешайте детям самостоятельно включать газовые приборы или разжигать печи, а также ставить игрушки на горячие плиты и обогреватели,
– сказали спасатели.
Также они подчеркнули, что нельзя ни в коем случае разрешать детям играть с огнем.
Похожий несчастный случай на Одесщине
- В Одесской области на 4-летнем мальчике тоже загорелась одежда. Это произошло на территории частного дома в селе Бикоза.
- Как выяснилось, взрослые хотели приготовить еду на мангале, а ребенок находился рядом с ним. Во время разжигания огня искры попали на шорты и футболку мальчика.
- Родители потушили пламя самостоятельно, накрыв мальчика одеялом. К сожалению, он получил 30% ожогов тела. Поэтому пришлось вызывать медиков и везти его в больницу.