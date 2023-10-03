Інцидент стався ввечері 2 жовтня у селі Тисобикень Берегівського району. Дівчинка разом із батьками перебувала вдома.
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Що сказали в ДСНС
За даними ДСНС Закарпаття, жінка готувала їжу на кухні. Поруч з нею біля пічки перебувала її мала донька. У певний момент іскра потрапила на її одяг. В результаті вбрання загорілося.
Батьки швидко загасили полум'я, однак дівчинка отримала опіки. Після цього дорослі викликали швидку допомогу. 8-річну школярку госпіталізували. Наразі вона перебуває у реанімаційному відділенні Виноградівської лікарні.
Співробітники ДСНС закликали батьків бути обачними та оберігати дітей від небезпек.
Не дозволяйте дітям самостійно вмикати газові прилади чи розпалювати печі, а також ставити іграшки на гарячі плити й обігрівачі,
– сказали рятувальники.
Також вони наголосили, що не можна в жодному разі дозволяти дітям гратися з вогнем.
Схожий нещасний випадок на Одещині
- В Одеській області на 4-річному хлопчику теж загорівся одяг. Це сталося на території приватного будинку у селі Бикоза.
- Як з'ясувалося, дорослі хотіли приготувати їжу на мангалі, а дитина перебувала поруч із ним. Під час розпалювання вогню іскри потрапили на шорти та футболку хлопчика.
- Батьки загасили полум'я самостійно, накривши хлопчика ковдрою. На жаль, він отримав 30% опіків тіла. Тому довелося викликати медиків та везти його до лікарні.