Інцидент стався ввечері 2 жовтня у селі Тисобикень Берегівського району. Дівчинка разом із батьками перебувала вдома.

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Що сказали в ДСНС

За даними ДСНС Закарпаття, жінка готувала їжу на кухні. Поруч з нею біля пічки перебувала її мала донька. У певний момент іскра потрапила на її одяг. В результаті вбрання загорілося.

Батьки швидко загасили полум'я, однак дівчинка отримала опіки. Після цього дорослі викликали швидку допомогу. 8-річну школярку госпіталізували. Наразі вона перебуває у реанімаційному відділенні Виноградівської лікарні.

Співробітники ДСНС закликали батьків бути обачними та оберігати дітей від небезпек.

Не дозволяйте дітям самостійно вмикати газові прилади чи розпалювати печі, а також ставити іграшки на гарячі плити й обігрівачі,

– сказали рятувальники.

Також вони наголосили, що не можна в жодному разі дозволяти дітям гратися з вогнем.

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