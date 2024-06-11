На пути между Львовом и Ужгородом горный поток размыл железную дорогу: будут ли задержки поездов

На пути от Львова до Ужгорода селевой поток сошел с гор, затопив участок железной дороги. Важно, что ни пострадавших, ни задержек поездов нет.

Бурный паводок залил колею на перегоне Соля – Великий Березный утром 11 июня. Произошло это уже после того, как электропоезд №6541 проехал через этот участок.

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Затопление пути между Львовом и Ужгородом

Как констатируют в Укрзализныце, переживать не стоит, поскольку нет пострадавших. Также поездки будут курсировать по расписанию, хотя и перегон пришлось закрыть для расчистки пути.

С гор сошел селевой поток, перегон был закрыт для расчистки пути. Но все спокойно: ноль пострадавших, ноль задержек,

– отмечает Укрзализныця.

Около 09:38 другой электропоезд №6517 Мукачево – Сянки проехал через станцию Великий Березный. Укрзализныця метко употребила слово "поплыл" вместо "проехал", шутя из ситуации.



Селевой поток затопил пути между Львовом и Ужгородом / Фото Укрзализныци

Что такое селевой поток Это природное явление, которое характеризуется внезапным и быстрым движением большого количества воды, смешанной с почвой, камнями, песком и другими обломками, по склону или руслу. Эти потоки обычно возникают в горных или предгорных районах после сильных дождей или быстрого таяния снега.

Какие причины возникновения селевых потоков

Интенсивные осадки. Большие объемы дождевой воды быстро насыщают почву, что приводит к отсутствию у нее устойчивости.

Большие объемы дождевой воды быстро насыщают почву, что приводит к отсутствию у нее устойчивости. Таяние снега. Быстрое таяние снега весной может вызвать значительное увеличение воды, стекающей со склонов.

Быстрое таяние снега весной может вызвать значительное увеличение воды, стекающей со склонов. Резкие изменения температуры. Быстрое нагревание или охлаждение может влиять на структуру почвы и спровоцировать ее смещение.

Быстрое нагревание или охлаждение может влиять на структуру почвы и спровоцировать ее смещение. Нарушение растительного покрова. Вырубка лесов, пожары или другие процессы, уничтожающие растительный покров, уменьшают устойчивость склонов к эрозии и оползням.

Вырубка лесов, пожары или другие процессы, уничтожающие растительный покров, уменьшают устойчивость склонов к эрозии и оползням. Геологические особенности. Наличие больших объемов нестабильного грунта или осадочных пород в определенных регионах способствует образованию селевых потоков.

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Восстановление лесов и предотвращение их вырубки могут уменьшить риск возникновения селевых потоков. Также создание специальных дамб, дренажных систем и других сооружений для регулирования стока воды способствуют улучшению ситуации.