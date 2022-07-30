"Сели на пол, сепары": в Киеве мужчина набросился на сотрудников ТЦ – видео 18+

В одном из торговых центров Киева мужчина устроил настоящий погром. Похоже, что ему казалось, будто бы он на фронте.

В самом центре столицы произошел громкий инцидент. Работникам торгового центра пришлось успокаивать посетителя, считавшего их сепаратистами.

Читайте также "Они верили, а их казнили": родные защитников "Азовстали" провели акцию из-за теракта в Еленовке

Погром в столичном ТЦ

В торговый центр "Глобус", расположенный на Майдане Незалежности, ворвался агрессивный мужчина. Он снимал всех на видео, заставлял всех представиться, а затем винил в сепаратизме.

Затем он приказал всем лечь лицом в пол, после чего начал крушить деревянную дверь и стены магазинов. Причина такого поведения мужчины пока неизвестна.

Видео погрома в "Глобусе" (осторожно, на кадрах присутствует ненормативная лексика):

Война россии с Украиной: последние новости

российские оккупанты пытались совершать наступательные действия по многим направлениям. ВСУ справились с атаками врага и нанесли ему новые потери.

белорусы продолжают военные учения вблизи украинской границы. Угрозы нападения пока нет. Также враг пытается проводить воздушную разведку позиций воинов ВСУ.

Смотрите также – россияне ударили по Харькову ракетами С-300.