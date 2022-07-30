В самому центрі столиці трапився гучний інцидент. Працівникам торгового центру довелося заспокоювати відвідувача, який вважав їх сепаратистами.

Читайте також "Вони вірили, а їх стратили": рідні захисників "Азовсталі" провели акцію через теракт в Оленівці

Погром у столичному ТЦ

У торговий центр "Глобус", який розташований на Майдані Незалежності, увірвався агресивний чоловік. Він знімав всіх на відео, змушував всіх представитися, а потім звинувачував у сепаратизмі.

Потім він наказав всім лягти обличчям в підлогу, після чого почав трощити дерев'яні двері та стіни магазинів. Причина такої поведінки чоловіка наразі невідома.

Відео погрому в "Глобусі" (обережно, на кадрах присутня ненормативна лексика):

Війна росії з Україною: останні новини

російські окупанти намагалися здійснювати наступальні дії на багатьох напрямках. ЗСУ впоралися з атаками ворога та завдали йому нових втрат.

білоруси продовжують військові навчання поблизу українського кордону. Загрози нападу поки що немає. Також ворог намагається проводити повітряну розвідку позицій воїнів ЗСУ.

Дивіться також – росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300