Россияне могли частично захватить Селидово: в Нацгвардии рассказали, как оккупантам это удалось

Российское наступление на Востоке не сбавляет обороты. Оккупанты медленно, но таки продвигаются вперед в Донецкой области. Враг мог частично захватить Селидово.

Как рассказали в Силах обороны, противник частично закрепился в Селидово и пытается его окружить, штурмуя соседние населенные пункты. В эфире телемарафона Виталий Миловидов, представитель 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" рассказал об обстановке в городе, передает 24 Канал.

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Россияне прошли в Селидово

По словам пресс-офицера, ситуация в Селидово остается очень сложной и тяжелой. Враг уже почти неделю продолжает активные штурмы, задействовав большие резервы, перебросив сюда частично подразделения с северного отрезка Покровского направления.

Противник атакует Селидово сразу с трех флангов – с севера, востока и юга. Оккупанты задействовали все плацдармы, которые они в течение сентября готовили и которыми продвигались вдоль населенного пункта Селидово севернее и южнее.

С начала недели, в понедельник, 21 октября, проведя предварительную массированную артиллерийскую подготовку около 20 часов, враг задействовал максимальное количество штурмовых подразделений и сумел пройти на восточные и южные окраины и частично закрепиться за счет большой силы личного состава.

Предварительно, враг очень массивно применял артиллерию, средства авиационного поражения, УАБы. Россияне наносили точечные удары, высчитывая позиции. Военный подчеркнул, что противник использует большое количество личного состава. Зато нет активного применения бронированной техники.