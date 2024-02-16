Хотели уехать, но сын попал в больницу: история мамы и мальчика, погибших в Селидово

Российская армия 14 февраля обстреляла больницу в городе Селидово в Донецкой области. В результате обстрела погибли Наталья Степаненко и ее единственный 9-летний сын Ярослав Каменев.

Семья собиралась покинуть город, однако парень из-за болезни попал в больницу. Именно это медицинское учреждение стало целью "точного вооружения" оккупантов.

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История погибших матери и ребенка от удара по Селидовому

Наталья Степаненко и ее сын Ярослав жили в Селидово Кураховского района Донецкой области. Отец мальчика умер еще до войны, поэтому Наталья воспитывала сына сама. Знакомые семьи рассказывают, что женщина недавно также похоронила свою маму.

Она все время работала, старалась для Ярика, чтобы ему ничего не хватало. Все ее внимание было уделено единственному сыночку. Это очень хорошая семья. Наталья и Ярослав оба светлые люди,

– рассказала соседка семьи.

Ярослав учился в третьем классе школы №17 в Селидово. Последние два года он учился онлайн, но при этом не пропустил ни одного урока, был очень активным, смышленым, старательным. Парень также имел много друзей среди одноклассников.

Татьяна в свою очередь в свободное время любила бывать на природе, проводила фотосессии. Однако после того, как по Селидовому стало прилетать чаще, Наталья решила, что надо выезжать.



Наталья Степаненко и Ярослав Каменев погибли в Селидово / Фото из фейсбука школы №17

Родная бабушка мальчика по папиной линии договорилась, что семью примут в Кривом Роге, в общежитии одного из институтов, где им выделили комнату. Однако до поездки неожиданно Ярослав заболел.

У мальчика несколько дней держалась температура под 40 градусов, а сбивать ее удавалось только капельницами. Поэтому Ярослав должен был находиться в больнице под капельницами, пока температура не спадет и он не пойдет на поправку.

Уже ночью 14 февраля во время печально известного обстрела медицинского учреждения Наталья и Ярослав погибли на месте.

Обратите внимание! Помочь родным Натальи и Ярослава можно, перечислив деньги по реквизитам:

5167 8032 9932 9918 5053 – Каменева Людмила Владимировна, бабушка мальчика по линии отца.

Россияне цинично обстреляли Селидово