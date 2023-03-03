Так в комментарии 24 Каналу заявил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, россияне продолжают политику геноцида украинского народа.

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"Люди запуганы, люди под влиянием пропаганды. Они (оккупанты – 24 Канал) сделали все для того, чтобы люди соглашались на то, чтобы уезжать", – сказал он.

Принудительный выезд

Соболевский рассказал, что были случаи, когда россияне ночью ездили с громкоговорителями по населенным пунктам и говорили, что там будут боевые действия и все будет уничтожено. Мол, необходимо срочно уезжать. Однако, когда люди отказывались, к ним приходили вооруженные российские солдаты и, фактически, принудительно вывозили.

Говорили о том, что "действительно есть опасность, мы заботимся о вашей жизни". Но это неправда. Это просто депортация,

– заявил заместитель председателя Херсонского областного совета.

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Об украинцах забывают

Он убежден, что благодаря украинцам, в частности, детям, вывозимым в депрессивные регионы, оккупанты пытаются улучшать демографическое состояние в своей стране. И потом об этих людях там никто не беспокоится.

"Они дают якобы жилищные сертификаты. При чем там также большое количество бюрократических проблем с этим. Но потом оказывается, что люди не имеют возможности эти сертификаты как-то реализовать для того, чтобы получить жилье", – сказал он.

Юрий Соболевский отметил, что потом украинцы остаются в ситуации, когда им негде жить и они никому не нужны. К тому же вернуться в Украину или уехать в страны ЕС – очень большая проблема.

"Вывозят они в Россию потоком – это организованно. А вот люди вернуться потом действительно пытаются, но не у всех это пока получается", – подытожил он.

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