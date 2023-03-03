Так у коментарі 24 Каналу заявив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, росіяни продовжують політику геноциду українського народу.

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"Люди залякані, люди під впливом пропаганди. Вони (окупанти – 24 Канал) зробили все для того, щоб люди погоджувалися на те, щоб виїжджати", – сказав він.

Примусовий виїзд

Соболевський розповів, що були випадки, коли росіяни вночі їздили з гучномовцями по населених пунктах і проголошували, що там будуть бойові дії й все буде знищено. Мовляв, необхідно терміново виїжджати. Однак, коли люди відмовлялися, до них приходили озброєні російські солдати й, фактично, примусово вивозили.

Казали про те, що "дійсно є небезпека, ми турбуємося про ваше життя". Але це неправда. Це просто депортація,

– заявив заступник голови Херсонської обласної ради.

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Про українців забувають

Він переконаний, що завдяки українцям, зокрема, дітям, яких вивозять до депресивних регіонів, окупанти намагаються покращувати демографічний стан у власній країні. Та потім про цих людей там ніхто не турбується.

"Вони дають нібито житлові сертифікати. При чому там так само велика кількість бюрократичних проблем з цим. Але потім виявляється, що люди не мають можливості ці сертифікати якось реалізувати для того, щоби отримати житло", – зазначив він.

Юрій Соболевський зауважив, що потім українці залишаються в ситуації, коли їм немає де жити й вони нікому не потрібні. До того ж повернутися в Україну чи виїхати до країн ЄС – дуже велика проблема.

"Вивозять вони до Росії потоком – це організовано. А от люди повернутися потім дійсно намагаються, але не у всіх це поки що виходить", – підсумував він.

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