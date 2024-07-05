Как украинцы возвращаются в разрушенные села и выживают в руинах, – The Telegraph

Украинцы возвращаются в разрушенные россиянами села, где от их домов остались одни руины. Восстановительные работы не проводятся, ведь села расположены неподалеку от линии фронта.

Люди возвращаются, ведь в соседних городах, в которых условия жизни лучше, им приходится тратить больше средств или же просто жить в подвале. Выживать в разрушенных домах им помогают благотворительные организации.

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Как люди выживают в Богородичном почти после двух лет деоккупации

В селе Богородичное (Святогорской городской общины Краматорского района Донецкой области – 24 Канал) войной уничтожена вся инфраструктура, жилые дома, церковь, дороги.

Напомним, что село Богородичное Вооруженные Силы Украины освободили в сентябре 2022 года.

После почти двух лет, как воины Украины выбили россиян из Богородичного, в нем не проводилось никаких восстановительных работ. До войны в селе проживало почти 800 человек. Сейчас вернулось примерно 24.

Свои разрушенные дома они залатали брезентом и фанерой. И во многом зависят от помощи благотворительных организаций.

Вокруг села установлены красные предупредительные знаки. Они напоминают о том, что поля, сады и огороды усеяны минами и бомбами, которые не разорвались. Два месяца назад один из местных жителей подорвался в собственном саду.

Обратите внимание! Из-за отсутствия денег и проведения восстановительных работ жизнь села в подвешенном состоянии. Грохот обстрелов вблизи Богородичного и ряда других сел, расположенных вдоль линии фронта, напоминает, что бои все еще относительно близко. Поэтому жители не слишком хотят возвращаться, а благотворительные организации не выделяют ресурсы на восстановление.

Село расположено в зоне досягаемости российских бомб, а потому любое восстановленное здание могут снова разрушить.



Оксана и ее семья восстанавливают свой дом в Богородичном / Фото The Telegraph

Оксана и ее семья – одни из тех, кто вернулся в Богородичное и обосновался на руинах своего дома. Они здесь с ноября.

Постепенно становится лучше, но мы вообще не смогли бы здесь жить без помощи волонтеров,

– сказала женщина.

Пообщался журналист британского издания и с местным жителем Николаем, который оставался в селе в течение всех боевых действий. Прятался в своем подвале, пока село несколько раз переходило из рук в руки.

Я был в середине. Русские были в церкви, а украинцы – на той стороне дороги. Я провел три месяца в подвале. Меня дважды контузило, а моего брата убили. Это плохое воспоминание, я не хочу об этом говорить,

– рассказал Николай.

Благотворительные организации помогают жителям деоккупированных сел

Жителям села (Богородичное – 24 Канал) помогает британская благотворительная организация World Jewish Relief.

У них вообще ничего нет. Нет ни одного сохранившегося здания. Им нужна была помощь во всем,

– рассказал Алексей Толкачев, один из местных сотрудников благотворительной организации.

Кроме еды, благотворительная организация раздает инструменты, кровельные листы, газ для приготовления пищи и даже кур, пытаясь поставить получателей помощи на ноги.

Многие жители сел региона переехали в соседний город Славянск.

Однако жалуются, что, хотя и имеют доступ к лучшим условиям, они вряд ли могут себе их позволить.

Я не могу вернуться, потому что мой дом полностью разрушен, но здесь, в городе, мы почти ничего не получаем, и нам нужно тратить деньги на счета и вещи,

– сказал один из жителей.

По словам Марыси Запасник, директора Нидерландского фонда беженцев, территории, которые сейчас снова находятся под контролем Украины, бесспорно не возвращаются к нормальной жизни.

Благотворительные организации оказывают значительную поддержку тем, кто потерял свои дома вблизи линии фронта.

Одной из инициатив, способных оказать помощь, стал поезд из шести вагонов, переоборудованный в огромную мобильную кухню, которая может ежедневно готовить около 10 000 обедов, которые распределяют местные власти.

Поезд финансируется Фондом Говарда Баффета, которым руководит сын инвестора-миллиардера Уоррена Баффета.

А в село Долина, расположенного рядом с Богородичным, люди не возвращаются из-за большого количества боеприпасов, которые не разорвались.

Александр работает сторожем, охраняя тракторы и комбайны, которые должны работать на полях его начальника.

Но поля опасны. По его мнению, разминировано только один процент. Он живет в сарае и не верит в то, что его село вскоре может вернуться к жизни.