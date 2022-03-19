Село Демидов в Киевской области может быть полностью затоплено из-за разрушения плотины
19 марта 2022 , 15:27Читати новину українською
Источник:телеграмм телеканала "Дом"
Село Демидов в Киевской области по состоянию на 19 марта может быть полностью затоплено из-за разрушения плотины. Она пострадала в результате активных боевых действий в регионе.
Речь идет о дамбе на Киевском водохранилище. После разрушений в село непрерывно поступает вода.
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Село Демидов в Киевской области может быть полностью затоплено из-за разрушения плотины,
– говорится в сообщении.
Поднятие уровня воды может привести к невозможности передать гуманитарную помощь местным жителям и эвакуировать людей.
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