Село Демидов в Киевской области может быть полностью затоплено из-за разрушения плотины

19 марта 2022 , 15:27
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Источник:

телеграмм телеканала "Дом"

Село Демидов в Киевской области по состоянию на 19 марта может быть полностью затоплено из-за разрушения плотины. Она пострадала в результате активных боевых действий в регионе.

Речь идет о дамбе на Киевском водохранилище. После разрушений в село непрерывно поступает вода.

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Село Демидов в Киевской области может быть полностью затоплено из-за разрушения плотины,
– говорится в сообщении.

Поднятие уровня воды может привести к невозможности передать гуманитарную помощь местным жителям и эвакуировать людей.

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Автор: Мар'яна Бекало