Село, которое спасло столицу: The New York Times показал последствия затопления Демидова в Киевской области

Подрыв дамбы на реке Ирпень помешал продвижению врага в Киев: тяжелая техника застряла в воде и болотах. Село Демидов практически затопило, однако этот населенный пункт фактически помог спасти столицу.

Американские журналисты публикуют фото из Демидова, больше напоминающего местную Венецию. Люди все еще борются с последствиями сильного наводнения.

Ранее Из-за действий россиян Демидов почти полностью затоплен, – Денисова

Местные жители понимают, что это наводнение остановило захватчиков

Несмотря на затопленные подвалы, дворы и даже квартиры, люди понимают: вода остановила продвижение русских войск. Ведь болото образовалось не только на селе, но и на полях, где не смогли пройти танки. За это время украинские военные подготовились к обороне.

Все понимают, и никто не жалеет об этом ни на миг. Мы спасли Киев,

– говорит пенсионерка Антонина Костученко.

Позиция женщины – очень показательная, ведь ее дом тоже пострадал. В гостиной до сих пор сильная влажность и последствия наводнения. Такого мнения придерживаются еще десяток опрошенных местных жителей.

Россияне не смогли пересечь реку Ирпень

Вода создала засаду для танков и заставила их идти в невыгодных направлениях. Высокая вода также ограничила потенциальные точки перехода через приток Днепра, реку Ирпень. Ее пересечь захватчикам так и не удалось. Во время неудачных переправ вражескую технику жгли наши военные.

Смотрите фото из затопленного Демидова: фото The New York Times

Ущерб инфраструктуре достигает около сотни миллиардов долларов

В Мининфраструктуры сообщили, что убытки транспортной инфраструктуры превысили 85 миллиардов долларов (это данные на время подготовки материала – 24 канала). Вину за это, считает глава ведомства Александр Кубракова, несет Россия. Именно российские военные обстрелы повредили дамбу, что усложнило попытки осушить территорию.

Смотрите в видео: как на Киевщине разбирают завалы