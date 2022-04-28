Американські журналісти публікують фото з Демидова, який більше нагадує місцеву Венецію. Люди досі борються з наслідками сильної повені.

Раніше Через дії росіян Демидів майже повністю затоплений, – Денісова

Місцеві жителі розуміють, що ця повінь зупинила загарбників

Попри затоплені підвали, подвір'я та навіть помешкання, люди розуміють: вода зупинила просування російських військ. Адже болото утворилось не лише в селі, а й на полях, де не змогли пройти танки. За цей час українські військові підготувались до оборони.

Всі розуміють, і ніхто не шкодує про це ні на мить. Ми врятували Київ,

– каже пенсіонерка Антоніна Костученко.

Позиція жінки – дуже сильна, адже її домівка теж постраждала. У вітальні – досі сильна вологість та наслідки повені. Такої думки дотримуються ще з десяток опитаних місцевих жителів.

Росіяни не змогли перетнути річку Ірпінь

Вода створила засідку для танків і змусила їх прямувати у невигідних напрямках. Висока вода також обмежила потенційні точки переходу через притоку Дніпра, річку Ірпінь. Її перетнути загарбникам так і не вдалось. Під час невдалих переправ ворожу техніку палили наші військові.

Дивіться фото з затопленого Демидова: фото The New York Times

Збитки інфраструктури сягають близько сотні мільярдів доларів

У Мінінфраструктури повідомили, що збитки транспортної інфраструктури перевищили 85 мільярдів доларів (це дані на час підготовки матеріалу – 24 канал). Провину за це, вважає глава відомства Олександр Кубракова, несе Росія. Саме російські військові обстрілами пошкодили дамбу, що ускладнило спроби осушити територію.

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