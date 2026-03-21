В одном из сел Сумской области установили сине-желтый флаг. Ранее россияне заявляли, будто захватили село.

Об этом сообщили в 14 армейском корпусе. Там провели параллели с историческими событиями.

Под чьим контролем село Покровка?

Украинские военные отметили, что контролируют этот населенный пункт.

Село Покровка на Сумщине – под контролем ВСУ. Воины 14 армейского корпуса установили Государственный Флаг Украины в населенном пункте, вдребезги разбив очередную ложь российских пабликов о якобы "захвате" этой территории. Если заглянуть в историю, то генетический код нынешних оккупантов не изменился: еще с 1917 года советские нелюди принесли сюда раскулачивание и террор, пытаясь сломать свободолюбивый дух приграничья. Сегодня их потомки продолжают то же дело – методично превращают село в руины КАБами и артиллерией, мстя за то, что не могут здесь закрепиться,

– акцентировали в ВСУ.

Показываем на карте село Покровка в Сумском районе Сумской области

Добавим, что на карте Deep State местность обозначена как не принадлежащая ни одной стороне, там есть серая зона. Но следует сказать, что аналитики проекта наносят новые данные на карту после проверки, не всегда сразу.

Покровка практически полностью разбита, но она не сдана. Установленный нашими бойцами флаг над пепелищами – это не просто символ, это доказательство того, что 14 армейский корпус держит населенный пункт под плотным огневым контролем. Это – наша земля. Слава украинским защитникам!

– написали военные.

Добавим, что на днях стало известно: оккупантов на Сумщине возглавил генерал-майор Зульфат Нигматзянов. Среди россиян этот офицер известен мясными штурмами. Вероятно, такое "подкрепление" призвано прорвать украинскую границу.