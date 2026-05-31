Российские пропагандисты заявили о якобы захвате села в Сумской области: в ВСУ прокомментировали

Российские оккупанты пытаются атаковать украинские позиции, но безуспешно. Вражеские пропагандисты заявили о якобы захвате села Рясное, что на Сумщине.

В Группировке объединенных сил опровергли эту информацию.

Под чьим контролем находится село Рясное?

Несмотря на заявления российских пропагандистов, населенный пункт Рясное находится под полным контролем Сил обороны. Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на Сумском направлении.

Бойцы 119 отдельной бригады территориальной обороны вместе с другими подразделениями успешно отражают атаки врага. Также оккупантов, которые остаются, ВСУ уничтожают с помощью FPV-дронов.

Что известно о ситуации на Сумском направлении?

Боевые действия на Сумщине продолжаются. Россияне снова пытались продвигаться по газопроводу. Представитель 8-го корпуса ДШВ ВСУ Вадим Карпьяк рассказал 24 Каналу, что в контексте Сумщины часто говорят о "буферной зоне", которую хотят сделать россияне. Но реальность совсем другая.

Недавно десантники взяли российского пленного, который смог пройти через этот газопровод. Обычно большинство оккупантов, которые вылезают из трубы, быстро уничтожаются дронами. Преимущественно туда заходят группы по 10 человек.

Командир роты 425 отдельного батальона беспилотных систем "Глаза" с позывным "Дайвер" рассказал о специфике боев на Сумщине. По его словам, на Сумском направлении преимущественно идут пехотные атаки, а оккупантов постепенно выбивают дронами.