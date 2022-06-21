Семен Семенченко вышел под круглосуточный домашний арест, ГУР просило отпустить его на войну

Главное управление разведки Минобороны попросило отпустить командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко, находящегося под домашним арестом, защищать Украину.

Так, 21 июня Киевский апелляционный суд изменил Семену Семенченко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Но начальник ГУР Кирилл Буданов поручился за него и попросил отпустить его на войну.

К теме Артиллерийский обстрел Харькова и удар по оккупантам на Змеином: основное за 118 день войны

ГУР хочет, чтобы Семенченко помогал защищать Украину

Оказалось, что соответствующее письмо Буданов написал еще 13 июня. Он заявил, что Семенченко "обладает высокими организационными качествами, успешно действовал как командир подразделения, руководил и непосредственно организовывал оборону населенных пунктов и территорий", поэтому "сейчас его организаторские способности принесут пользу стране и обороне".

Он указал, что Семенченко обвиняется в преступлениях, не связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, а также его вина не доказана. В случае освобождения Семенченко из-под стражи ГУР обещает проконтролировать, чтобы он прибыл в воинскую часть и отправился на фронт, а после окончания боевых действий готово гарантировать участие Семенченко в судебных процессах.

Буданов отметил, что Семенченко неоднократно заявлял о желании поучаствовать в обороне государства. И большинство обвиняемых по этому делу уже исполняют долг по обороне Украины с оружием в руках в официальных подразделениях.

Главное управление разведки Минобороны инициировало рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения и включении Семенченко в состав подразделений ВСУ с целью обороны государства, поскольку считает, что польза от Семенченко в ВСУ превалирует над рисками уклонения им от ответственности.

Поедет ли Семенченко на войну еще непонятно

21 июня Киевский апелляционный суд частично принял апелляционную жалобу защитника Семенченко и согласился освободить его под круглосуточный домашний арест. На него возложили обязанности прибывать по требованию в суд и воздержаться от общения со свидетелями.

Полное решение суда будет обнародовано 23 июня. Срок действия постановления – 60 дней, то есть до 19 августа 2022 года.

Дело Семенченко: что известно

В СБУ 29 сентября заявили, что завершили досудебное расследование по делу в отношении 9 человек, среди которых экс-нардеп Семен Семенченко.

Он подозревается в организации незаконного вооруженного формирования, которое в 2018 году действовало в Киеве и на территории области. У этого формирования была тренировочная база и целый склад оружия и взрывчатки.

В Офисе генпрокурора рассказали, что участники формирования в июле 2019 года осуществили выстрел из противотанкового гранатомета в здание одного из пророссийских телеканалов в Киеве. Действие квалифицировали как теракт.

Кроме того, Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в организации и реализации противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из России, которые позже продавались государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Также следователи утверждают, что у них есть данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями разных организаций стран Ближнего Востока и есть зафиксированные предложения по организации незаконных поставок оружия в эти страны.

Семенченко своей вины не признает. В знак протеста он голодал. 27 сентября он потерял сознание в изоляторе СБУ. После этого его перевели в Лукьяновское СИЗО.

Важно – оккупанты планируют снова напасть на Харьковщину, эвакуируйтесь: смотрите видео