Семенченко объявили новое подозрение по делу о "незаконной ЧВК"

Экс-нардепу Семену Семенченко объявили еще одно подозрение. Это произошло через 4 месяца после открытия уголовного дела о создании "частной военной компании".

В чем подозревают Семенченко

Экс-командира батальона "Донбасс" подозревают в хранении огнестрельного оружия или боевых припасов по сговору группы лиц. Об этом заявил адвокат Семенченко Владислав Добош.

Ранее Апелляция оставила Семенченко под стражей

Это ожидаемо для нас и не является сюрпризом. 4 месяца назад ему инкриминировали незаконное вооруженное формирование без оружия. Сейчас ему вручили подозрение из показаний людей о том, что якобы это оружие найденное где-то в лесу и принадлежало ему,

– сказал адвокат.

Он добавил: "То есть не потому, что непосредственно у Семенченко было изъято какое-то оружие, а потому, что какие-то люди просто сказали, что у него есть оружие".

Добош отметил, что экс-нардепу вручили подозрение как раз перед очередным заседанием Соломенского райсуда Киева. Ранее его перенесли на 12 июля из-за неявки стороны обвинения.

По мнению стороны защиты, подозрение вручили, чтобы были основания продлить Семенченко меру пресечения.

Коротко о деле экс-нардепа