Семенченко объявили новое подозрение по делу о "незаконной ЧВК"
Источник:"Суспільне"
Экс-нардепу Семену Семенченко объявили еще одно подозрение. Это произошло через 4 месяца после открытия уголовного дела о создании "частной военной компании".
В чем подозревают Семенченко
Экс-командира батальона "Донбасс" подозревают в хранении огнестрельного оружия или боевых припасов по сговору группы лиц. Об этом заявил адвокат Семенченко Владислав Добош.
Ранее Апелляция оставила Семенченко под стражей
Это ожидаемо для нас и не является сюрпризом. 4 месяца назад ему инкриминировали незаконное вооруженное формирование без оружия. Сейчас ему вручили подозрение из показаний людей о том, что якобы это оружие найденное где-то в лесу и принадлежало ему,
– сказал адвокат.
Он добавил: "То есть не потому, что непосредственно у Семенченко было изъято какое-то оружие, а потому, что какие-то люди просто сказали, что у него есть оружие".
Добош отметил, что экс-нардепу вручили подозрение как раз перед очередным заседанием Соломенского райсуда Киева. Ранее его перенесли на 12 июля из-за неявки стороны обвинения.
По мнению стороны защиты, подозрение вручили, чтобы были основания продлить Семенченко меру пресечения.
Коротко о деле экс-нардепа
- В марте СБУ прекратила деятельность "частной военной компании". Ее основателями назвали Семена Семенченко и "внештатного агента" НАБУ Евгения Шевченко. Они же отрицают все обвинения.
- Мужчинам сообщили о подозрении в организации схемы ввоза военных запчастей из России вне таможенного контроля.
- Сейчас Семенченко находится в СИЗО. 22 июня апелляция оставила его под стражей до 18 июля.